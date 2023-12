Cansaço? Fraqueza? Pode ser deficiência de vitamina B12

A deficiência de vitamina B12, apesar do que muitos possam pensar, não é um problema que afeta somente veganos e vegetarianos, mas também pessoas que consomem carnes e laticínios. De acordo com dados do Tufts University Framingham Offspring Study, 40% das pessoas com idades entre 26 e 83 anos possuem níveis plasmáticos de vitamina B12 na faixa normal baixa – em que muitas pessoas já experimentam sintomas neurológicos.

De acordo com Rodrigo Neves, médico pós-graduado em endocrinologia, a vitamina B12 desempenha um papel crucial na produção de glóbulos vermelhos, na função cerebral e no sistema nervoso. “A quantidade necessária para manter bons níveis na corrente sanguínea pode variar de um indivíduo para outro, dependendo da capacidade de absorção de cada organismo (5 mcg a 20 mcg por dia). Mas claro que essa quantidade de manutenção é bem menor que a dose de correção da deficiência. A falta dessa vitamina pode levar a problemas sérios de saúde, e os sintomas podem se manifestar de maneira gradual”, esclarece o profissional.

Causas da deficiência

A B12 é uma vitamina produzida por bactérias que vivem no solo orgânico e no intestino de animais. Como as plantas não precisam dessa vitamina para se desenvolver, elas não a absorvem. Rodrigo explica que a deficiência ocorre em vegetarianos e não vegetarianos, diferentemente do que as pessoas costumam pensar.

“O problema não está apenas na restrição dos alimentos de origem animal como carnes, ovos e leite. Muitas vezes, pode ser causada pelo uso de adubo químico no solo que mata as bactérias, alteração da nossa flora intestinal, uso indiscriminado de antibióticos”, explica.

“A criação de animais de abate em locais fechados também impede que os animais comam direto do solo, diminuindo a quantidade de B12 na corrente sanguínea e nos tecidos. Por isso, hoje os animais consomem suplementos para equilibrar essa deficiência”, acrescenta o especialista.

O profissional ressalta que muitos dos alimentos vegetais que têm a fama de conter B12, como algas, cogumelos e leveduras, têm, na verdade, uma forma análoga. Porém, essa forma não funciona de maneira significativa em humanos.

Sintomas da deficiência de B12

Entre os sintomas mais comuns da deficiência de vitamina B12, estão:

Fadiga constante (sentir-se cansado e sem energia, mesmo após períodos adequados de descanso);

Fraqueza muscular (experimentar fraqueza muscular contínua, dificuldade em realizar atividades diárias);

Tontura (tontura inexplicável e sensação de formigamento nas mãos e nos pés);

Falhas na memória (dificuldades em lembrar informações, concentração reduzida e lapsos de memória);

Pequenas fissuras nos cantos da boca;

Alteração do funcionamento do intestino e até mesmo formigamento nas extremidades;

Mudanças no estado de espírito, incluindo irritabilidade, ansiedade ou, até mesmo, sintomas depressivos.

Nesses casos, é importante buscar orientação médica para realizar exames específicos que confirmarão ou descartarão a deficiência.

Consultar um médico é fundamental para fazer a suplementação da vitamina de acordo com a necessidade de cada paciente (Imagem: Peakstock | Shutterstock)

Suplementação para repor a vitamina

Quando o nível de vitamina B12 está abaixo de 350 pg/mL, há sinais de deficiência. O ideal é que esse nível fique acima de 490 pg/mL. Confira essas taxas a cada seis meses, especialmente se for vegetariano ou usar medicações de forma regular.

“Muitos consumidores assíduos de carne precisam suplementar. Mas, se você é vegetariano ou vegano, é essencial suplementar. As opções mais comuns de suplementação são em cápsulas, sublingual ou injeção”, finaliza Rodrigo Neves.

A suplementação de vitamina B12 é uma maneira eficaz de corrigir essa carência. No entanto, é crucial destacar que a automedicação não é apropriada. Cada pessoa tem necessidades individuais, e o excesso de B12 pode resultar em efeitos colaterais indesejados. A melhor abordagem é consultar um profissional de saúde para um diagnóstico preciso e uma prescrição adequada de suplementação, caso necessário.

Por Tayanne Silva

