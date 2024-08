7 comportamentos inadequados para evitar com colegas de trabalho

A relação com os colegas de trabalho impacta significativamente o ambiente profissional, influenciando o clima organizacional e a produtividade da equipe. Além disso, interações positivas podem aumentar a satisfação no emprego, reduzir o estresse e melhorar o desempenho geral da equipe.

Por outro lado, uma relação ruim com os colegas leva a desentendimentos frequentes, clima de tensão e desconfortos, prejudicando a colaboração e a produtividade. Logo, para que essa interação negativa não ocorra, veja comportamentos para evitar!

1. Falta de comunicação

Ignorar a necessidade de manter uma comunicação clara e consistente pode levar a mal-entendidos e erros. Um estudo da Project Management Institute revelou que 55% dos projetos fracassados podem ser atribuídos à comunicação ineficaz. Quando os colaboradores não compartilham informações importantes ou não expressam suas necessidades e preocupações, o trabalho em equipe se torna mais difícil e costuma ser comprometido.

2. Críticas destrutivas

Fazer críticas de maneira negativa e sem oferecer sugestões construtivas desmotiva os colegas. Em vez de criticar de forma destrutiva, é mais produtivo oferecer feedback que ajude o outro a evoluir e a alcançar melhores resultados.

3. Fofocas

Espalhar rumores ou falar mal dos colegas cria um ambiente tóxico e prejudica a confiança dentro da equipe. As fofocas geram conflitos desnecessários e diminuem a coesão do grupo, prejudicando a colaboração do time.

4. Desrespeito aos limites

Ignorar ou ultrapassar os limites pessoais e profissionais dos colegas, como invadir seu espaço pessoal ou fazer solicitações excessivas, costuma causar desconforto e ressentimento. O respeito é essencial para manter um ambiente de trabalho saudável.

A colaboração entre a equipe é fundamental para uma boa produtividade e um ambiente de trabalho saudável (Imagem: fizkes | Shutterstock)

5. Competição desleal

Adotar práticas desleais para obter vantagem sobre os colegas, como se apropriar do crédito por ideias ou trabalhos alheios, pode criar ressentimento e desconfiança. Competir de maneira justa é fundamental para manter um ambiente de trabalho equilibrado e ético.

6. Falta de cooperação

Não colaborar com os colegas ou se recusar a ajudar em tarefas compartilhadas afeta negativamente o trabalho em equipe. A falta de cooperação pode gerar frustração e diminuir a produtividade, uma vez que o trabalho de todos depende da contribuição mútua.

“O trabalho colaborativo é essencial para alcançar as metas e objetivos organizacionais, mas encontrar colaboradores que consigam executar projetos em parceria com os colegas de maneira leve e satisfatória, sabendo contribuir, ouvir e respeitar as ideias dos outros, ainda é muito desafiador”, conta Samir Iásbeck, fundador da Qranio, plataforma LMS/LXP customizável de aprendizagem.

7. Ausência de empatia

Falhar em reconhecer e respeitar emoções e perspectivas dos colegas cria um ambiente de trabalho frio e despersonalizado. Por outro lado, ações empáticas, vindas tanto de líderes quanto de colaboradores, costumam melhorar a comunicação e fortalecer as relações interpessoais.