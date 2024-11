7 benefícios do açafrão para a saúde e como usá-lo

Originado de flores delicadas, o açafrão (Crocus sativus) é considerado um dos ingredientes mais valiosos do mundo, tanto pela sua raridade quanto por suas propriedades excepcionais. Seu alto custo deve-se ao processo laborioso de cultivo e colheita: são necessárias aproximadamente 250 mil flores para produzir apenas 1 kg de açafrão, já que cada flor contém apenas três estigmas.

Abaixo, descubra 7 benefícios dessa especiaria milenar para a saúde e como usá-la!

1. Proteção contra danos oxidativos

O açafrão é rico em antioxidantes como crocina, crocetina, safranal e kaempferol. Esses compostos neutralizam os radicais livres, protegendo as células de danos oxidativos que levam ao envelhecimento precoce, doenças cardiovasculares e crônicas.

2. Apoio à saúde ocular

O açafrão contém crocina, um carotenoide que protege as células da retina contra degeneração e estresse oxidativo. Segundo o artigo publicado na Hypothesis Medical Discovery and Innovation in Ophthalmology (2024), intitulado “Crocus sativus (saffron) and age-related macular degeneration (ARMD)“, o açafrão apresenta efeitos promissores no manejo da degeneração macular relacionada à idade.

A revisão destacou que os compostos ativos do açafrão, como crocina e crocetina, demonstraram benefícios significativos na melhora da função visual e na desaceleração da progressão da doença, tanto nas formas secas quanto úmidas. Todavia, os autores enfatizam a necessidade de investigações mais longas e abrangentes para confirmar sua eficácia e segurança a longo prazo.

3. Auxílio na saúde digestiva

O açafrão tem propriedades antiespasmódicas e antiácidas que ajudam a aliviar sintomas de desconforto digestivo, como cólicas intestinais, refluxo e inchaço abdominal. Sua capacidade de estimular a secreção de enzimas digestivas favorece a absorção de nutrientes e o funcionamento saudável do sistema gastrointestinal.

4. Alívio de dores menstruais

O açafrão é tradicionalmente utilizado para aliviar cólicas menstruais devido à sua ação antiespasmódica e capacidade de reduzir o fluxo excessivo. Ele também ajuda a regular os ciclos menstruais em mulheres com desordens hormonais, sendo um aliado em condições como a síndrome do ovário policístico (SOP). Contudo, o seu uso não deve substituir o acompanhamento e o tratamento médico.

O açafrão é utilizado na cosmética por suas propriedades antioxidantes (Imagem: ZhakYaroslav | Shutterstock)

5. Ajuda no clareamento e nos cuidados com a pele

O açafrão tem ganhado espaço na cosmética por sua ação eficaz no clareamento e na uniformização do tom da pele, atribuída à crocina e ao safranal, compostos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Esses ativos naturais ajudam a reduzir a produção de melanina, combatendo manchas escuras e hiperpigmentação enquanto promovem um brilho saudável.

Além disso, sua aplicação em cremes, séruns e máscaras faciais auxilia na proteção contra danos causados por radicais livres, retardando sinais de envelhecimento, como rugas e linhas finas. Versátil, o açafrão também atua como um agente calmante para peles sensíveis, sendo amplamente utilizado em produtos destinados a revitalizar e iluminar o rosto.

6. Auxilia na cicatrização de feridas

De acordo com o artigo”In vitro and in vivo evaluation of diabetic wound healing properties of saffron petals (Crocus Sativus L.)“, publicado no Scientific Reports em agosto de 2024, o extrato de pétalas de açafrão demonstrou ser uma solução promissora para acelerar a cicatrização de feridas, especialmente em contextos de diabetes.

A pesquisa mostrou que o extrato de pétalas de açafrão ajuda as células da pele a crescerem mais rápido, a se moverem para fechar a ferida e a formar novos vasos sanguíneos. Isso acontece porque o açafrão aumenta a produção de colágeno, uma proteína que fortalece a pele, e de substâncias que estimulam o fluxo sanguíneo. Em testes com animais, o uso do extrato reduziu o tempo necessário para as feridas cicatrizarem.

7. Alternativa promissora no tratamento da depressão

Em uma revisão publicada no Yale Journal of Biology and Medicine em setembro de 2024, intitulada “Exploring the Potential of Saffron as a Therapeutic Agent in Depression Treatment: A Comparative Review“, os pesquisadores analisaram evidências sobre o uso açafrão no manejo de depressão.

O estudo concluiu que os compostos ativos do açafrão, como crocina, crocetina e safranal, podem atenuar sintomas depressivos por mecanismos como regulação de neurotransmissores, neuroproteção e efeitos anti-inflamatórios. Contudo, os autores enfatizam a necessidade de estudos mais amplos e de longo prazo para confirmar sua segurança, determinar a dosagem ideal e explorar seu potencial terapêutico completo.

Como usar o açafrão

O açafrão, além de seus benefícios para a saúde, é um ingrediente versátil que pode ser facilmente incorporado à rotina alimentar e aos cuidados diários. Seu uso, no entanto, requer atenção para maximizar suas propriedades sem desperdício. Aqui estão algumas formas simples e eficazes de usá-lo:

Infusão em água ou leite : coloque alguns fios de açafrão em água quente ou leite morno, deixe em infusão por cerca de 10 minutos e utilize em receitas ou consuma diretamente. Essa técnica ajuda a liberar os compostos ativos, como a crocina e a safranal;

: coloque alguns fios de açafrão em água quente ou leite morno, deixe em infusão por cerca de 10 minutos e utilize em receitas ou consuma diretamente. Essa técnica ajuda a liberar os compostos ativos, como a crocina e a safranal; Açafrão em pratos salgados : adicione o açafrão em risotos, sopas ou pratos com carne, dissolvendo previamente os fios em líquido quente para melhor distribuição do sabor e cor;

: adicione o açafrão em risotos, sopas ou pratos com carne, dissolvendo previamente os fios em líquido quente para melhor distribuição do sabor e cor; Preparação de sobremesas : o açafrão pode ser usado em pudins, sorvetes ou bolos, adicionando um toque sofisticado. Misture os fios hidratados à massa ou ao creme;

: o açafrão pode ser usado em pudins, sorvetes ou bolos, adicionando um toque sofisticado. Misture os fios hidratados à massa ou ao creme; Chás e bebidas : use uma pequena quantidade de açafrão em chás de ervas ou em smoothies para aproveitar seus benefícios antioxidantes;

: use uma pequena quantidade de açafrão em chás de ervas ou em smoothies para aproveitar seus benefícios antioxidantes; Máscaras faciais caseiras : misture o açafrão com mel ou iogurte para criar uma máscara que melhora o brilho da pele e ajuda a reduzir inflamações;

: misture o açafrão com mel ou iogurte para criar uma máscara que melhora o brilho da pele e ajuda a reduzir inflamações; Suplementos em cápsulas ou pó : para quem prefere praticidade, o açafrão também está disponível em forma de suplementos que podem ser ingeridos diariamente;

: para quem prefere praticidade, o açafrão também está disponível em forma de suplementos que podem ser ingeridos diariamente; Tintura para uso tópico: em casos de uso medicinal, como cicatrização de feridas, o açafrão pode ser transformado em uma tintura caseira, misturando-o com álcool ou óleo de coco.