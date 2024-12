5 receitas nutritivas e deliciosas com feijão-branco para o almoço

O feijão-branco é um ingrediente versátil, nutritivo e saboroso que pode enriquecer qualquer refeição. Rico em fibras, proteínas e minerais essenciais, como ferro e magnésio, ele é uma excelente escolha para quem busca uma alimentação equilibrada. Além disso, seu sabor suave combina perfeitamente com uma grande variedade de temperos e acompanhamentos, tornando-o ideal para inovar no cardápio. A seguir, confira algumas receitas para incluir o feijão-branco no cardápio!

Sopa de feijão-branco

Ingredientes

300 g de feijão-branco

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e amassados

2 batatas descascadas e picadas

2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

300 ml de passata de tomate

2 folhas de louro

1 colher de sobremesa de cominho em pó

Suco de 1 limão

Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e azeite a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o feijão-branco, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, descarte a água e reserve o feijão. Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as batatas e as cenouras e misture. Junte a passata de tomate, o sal, a pimenta-do-reino, o cominho e as folhas de louro e mexa para incorporar.

Coloque o feijão-branco, cubra com água e tampe a panela. Cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Após, desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Leve novamente ao fogo médio até o caldo reduzir. Adicione o suco de limão e o cheiro-verde e cozinhe por 2 minutos. Sirva em seguida.

Batata-doce recheada com feijão-branco

Ingredientes

Batata e recheio

2 batatas-doces

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 xícaras de chá de folhas de espinafre fatiadas

1 1/2 xícara de chá de feijão-branco cozido e escorrido

Sal, pimenta-do-reino moída, noz-moscada em pó e azeite a gosto

Molho

1/2 xícara de chá de feijão-branco cozido e escorrido

1 colher de sopa de tahine

Suco de 1/2 limão

1 dente de alho descascado e amassado

1/4 de xícara de chá de água

1 colher de sopa de azeite

Sal a gosto

Modo de preparo

Disponha as batatas-doces em uma assadeira e tempere com sal e azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até ficarem macias. Retire do forno e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as folhas de espinafre e refogue até murchar. Junte o feijão-branco e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Cozinhe por 7 minutos e desligue o fogo. Reserve.

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes do molho e bata até obter um creme liso. Reserve. Com a ajuda de uma faca, faça um corte no comprimento das batatas-doces e retire o miolo. Amasse e misture ao recheie de feijão-branco e coloque nas batatas-doces. Cubra com o molho reservado e sirva em seguida.

Patê de feijão-branco com ervas

Ingredientes

1 xícara de chá de feijão-branco cozido, aquecido e escorrido

1 dente de alho

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de manjericão e cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o feijão-branco, o alho, o azeite de oliva e o suco de limão. Bata até obter uma pasta homogênea. Tempere com sal, pimenta-do-reino e as ervas. Misture bem. Sirva em seguida.

Salada de feijão-branco com atum (Imagem: DronG | Shutterstock)

Salada de feijão-branco com atum

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-branco cozido e escorrido

160 g de atum sólido ao natural em pedaços

10 tomates-cereja cortados ao meio

1/2 cebola-roxa descascada e fatiada

10 azeitonas pretas sem caroço

Suco de 1 limão

Sal, pimenta-do-reino moída, azeite e folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o feijão-branco, o atum, os tomates-cereja, a cebola e as azeitonas e misture. Tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Por último, coloque as folhas de manjericão e misture. Leve à geladeira por 15 minutos. Sirva em seguida.

Hambúrguer de feijão-branco com espinafre e alho-poró

Ingredientes

200 g de feijão-branco cozido e escorrido

300 g de folhas de espinafre refogadas e picadas

100 g de alho-poró picado

1 pimentão vermelho sem sementes e picado

Sal, pimenta-do-reino moída, azeite, páprica doce e salsa e coentro picados a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o feijão-branco e, com a ajuda de um garfo, amasse até obter um purê. Adicione as folhas de espinafre e mexa para incorporar. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho-poró e doure. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica e misture.

Por último, coloque a salsa e o coentro. Junte a mistura ao feijão-branco e mexa para incorporar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de hambúrgueres. Disponha em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.