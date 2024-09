5 receitas deliciosas para o churrasco vegetariano

Sim, é possível fazer churrasco vegetariano. O mundo vegetal é rico e permite recriar diversas receitas tradicionais sem ingredientes de origem animal. Além disso, várias empresas já apostam em proteínas vegetais para atender a este público. Pensando nisso, separamos 5 pratos típicos para você testar em sua casa e aproveitar o churrasco sem culpa. Confira!

Espetinho vegetariano

Ingredientes

Legumes

1 pimentão amarelo

1 pimentão vermelho

1 abobrinha cortada em rodelas grossas

2 cebolas-roxas

12 tomates-cereja

4 espigas de milho-verde cortadas em rodelas grossas

cortadas em rodelas grossas 2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Montagem

12 palitos de churrasco

Papel-manteiga para forrar

Modo de preparo

Legumes

Descasque as cebolas-roxas e corte-as em 4 partes. Reserve. Em uma panela com água, coloque as rodelas de milho-verde e leve ao fogo médio. Espere atingir o ponto de fervura e deixe cozinhar por 5 minutos. Retire do fogo e reserve. Retire as sementes dos pimentões e pique-os em 6 partes. Em um recipiente, coloque os pimentões picados, as rodelas de abobrinha, as rodelas de milho-verde, as cebolas-roxas e os tomates-cereja. Adicione azeite, sal e pimenta-do-reino. Misture bem e deixe descansar no tempero por 4 horas.

Montagem

Em uma assadeira com água fria, coloque os palitos e deixe de molho por 15 minutos, isso impedirá que eles queimem. Reserve. Seque-os e coloque os vegetais neles de forma intercalada. Coloque os vegetais mais firmes nas extremidades para que eles fiquem bem assados. Leve os espetinhos à churrasqueira até os vegetais ficarem dourados e macios.

Farofa veggie

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite

1 banana-da-terra madura cortada em cubos

1 cebola descascada e picada

1 pimentão sem sementes e cortado em cubos

1 cenoura descascada e ralada

3 dentes de alho descascados e amassados

2 tomates cortados em cubos

4 xícaras de chá de farinha de mandioca

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o pimentão e a cenoura e refogue até a cebola ficar transparente. Acrescente o alho e refogue por mais 5 minutos. Junte o tomate e a banana-da-terra, misture bem e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até o tomate desmanchar e a cenoura ficar macia. Após, coloque a farinha de mandioca e mexa até que ela fique levemente dourada. Desligue o fogo, polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida.

Salada de maionese vegana (Imagem: Enez Selvi | Shutterstock)

Salada de maionese vegana

Ingredientes

1/2 xícara de chá de leite de castanha-de-caju gelado

1/2 colher de chá de sal

1 colher de chá de amido de milho

1 xícara de chá de óleo de girassol

200 g de milho-verde

200 g de ervilha

6 batatas descascadas e cortadas em cubos

5 cenouras descascadas e cortadas em cubos

Suco de 2 limões

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite de castanha-de-caju, o suco de limão, o amido de milho e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Sem desligar o liquidificador, abra a tampa central e, aos poucos, adicione o óleo de girassol até a maionese engrossar. Após, transfira a maionese para um recipiente e leve à geladeira por 2 horas.

Enquanto isso, coloque as batatas e as cenouras em duas panelas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em um recipiente, coloque as batatas, as cenouras, o milho-verde e as ervilhas. Misture bem e tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite. Adicione a maionese e mexa até incorporar com os legumes. Sirva em seguida.

Berinjela grelhada com molho de ervas

Ingredientes

2 berinjelas cortadas em fatias finas

cortadas em fatias finas 2 colheres de sopa de azeite

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de suco de limão

Salsinha, manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, pincele as fatias de berinjela com azeite. Coloque-as na grelha da churrasqueira aquecida e cozinhe por aproximadamente 3 a 4 minutos de cada lado, até que fiquem macias e com marcas de grelha douradas. Em outra tigela, misture o azeite, o alho, o limão, o sal, a pimenta-do-reino e as ervas para formar o molho. Mexa bem. Sirva a berinjela grelhada com o molho por cima.

Pão de alho

Ingredientes

300 g de floretes de couve-flor cozida

cozida 1/4 de xícara de chá de azeite

Suco de 1/2 limão

3 dentes de alho

1 colher de sopa de polvilho azedo

4 colheres de sopa de água

3 pães franceses

Sal a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a couve-flor, o azeite, o suco de limão, o alho, o sal e o polvilho azedo. Bata até obter um creme homogêneo. Aos poucos, acrescente a água. Bata até ficar homogêneo. Com uma faca, corte os pães em fatias, mas sem as separar. Recheie os pães com o creme de alho e leve à churrasqueira até dourar. Sirva em seguida.