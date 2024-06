5 receitas de fondue para fazer em casa

O inverno é a estação perfeita para reunir amigos e familiares ao redor de uma mesa repleta de comidas quentinhas e saborosas. E quando se trata de pratos que aquecem o corpo e o coração, o fondue é uma escolha imbatível, principalmente por combinar ingredientes deliciosos, sendo fácil de ser reproduzido em casa. A seguir, confira como preparar algumas opções!

Fondue de chocolate

Ingredientes

200 g de chocolate meio amargo

meio amargo 100 ml de creme de leite

Pedaços de morango, abacaxi, banana e uva a gosto

Modo de preparo

Em banho-maria, derreta o chocolate. Adicione o creme de leite e misture. Após, despeje o doce em taças individuais, espete as frutas com espetos de fondue e mergulhe no chocolate. Sirva em seguida.

Fondue de doce de leite

Ingredientes

160 g de doce de leite

1 xícara de chá de creme de leite

Pedaços de morango a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o doce de leite e leve ao baixo para derreter, mexendo sempre. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e misture. Transfira o conteúdo para uma panela de fondue e sirva acompanhado com os morangos.

Fondue de chocolate branco com nozes

Ingredientes

600 g de chocolate branco

250 g de creme de leite

50 ml de rum

100 g de nozes trituradas

trituradas Uvas, pedaços de tangerina e pêssego a gosto

Modo de preparo

Em banho-maria, derreta o chocolate branco. Adicione o creme de leite e o rum e misture. Transfira para uma panela de fondue e acrescente as nozes. Sirva acompanhado com as frutas.

Fondue de queijo (Imagem: margouillat photo | Shutterstock)

Fondue de queijo

Ingredientes

1 xícara de chá de leite

1 colher de sobremesa de farinha de trigo

2 xícaras de chá de queijo prato ralado

200 g de cream cheese

200 g de requeijão

Sal e noz-moscada em pó a gosto

6 fatias de pão integral cortadas em cubos

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a farinha de trigo e o leite e misture para dissolver. Acrescente o queijo prato e leve ao fogo baixo. Junte o cream cheese, o requeijão, o sal e a noz-moscada e mexa até obter um creme homogêneo. Desligue o fogo e sirva o fondue ainda quente com o pão.

Fondue de milho-verde

Ingredientes

500 g de milho-verde

2 colheres de sopa de água

1 colher de chá de amido de milho

4 colheres de sopa de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de manteiga

Empanados de frango prontos para servir

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o milho-verde e leve ao fogo baixo por 5 minutos. Desligue o fogo, transfira para o liquidificador e bata até obter uma pasta. Coe e reserve. Em uma panela, coloque o amido de milho e o creme de leite e mexa para dissolver. Acrescente a pasta de milho peneirada e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até obter uma consistência homogênea. Se necessário, adicione um pouco de leite. Desligue o fogo, transfira a mistura para uma panela de fondue, coloque o sal, a pimenta-do-reino e a manteiga e misture. Sirva acompanhado com o empanado de frango.