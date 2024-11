3 maneiras de praticar mindfulness para cultivar mais gentileza

Em 13 de novembro, o mundo celebra o Dia Mundial da Gentileza, um momento para reforçar atitudes de empatia e cuidado com o próximo. A fisiologista Bianca Vilela explica como a prática do mindfulness – ou atenção plena – pode ajudar a desenvolver uma postura mais gentil, trazendo benefícios para a saúde mental e fortalecendo conexões interpessoais.

“A gentileza, muitas vezes, começa com a capacidade de estar presente no momento, algo que o mindfulness nos ensina de maneira profunda”, afirma. Além disso, conforme ela explica, a atenção plena também favorece as relações. “Quando estamos atentos, conseguimos perceber as necessidades e emoções dos outros, respondendo de forma mais compassiva e aberta”.

Segundo a fisiologista, ao praticar mindfulness, as pessoas reduzem o estresse e a ansiedade, dois fatores que frequentemente impedem atitudes de empatia e compreensão.

Praticando o mindfulness

A prática do mindfulness envolve exercícios simples, como a respiração consciente e o foco nas sensações do corpo, que ajudam a mente a relaxar e se tornar mais receptiva. Bianca recomenda começar com alguns minutos por dia, observando a respiração e deixando de lado julgamentos e preocupações. “Essa prática regular nos ajuda a nos desconectar do ruído constante do dia a dia, abrindo espaço para que possamos ver o outro de forma mais clara”, explica.

Além de promover paz interior, o mindfulness ajuda a lidar com conflitos e desentendimentos de maneira mais serena. “Com o mindfulness, conseguimos pausar antes de reagir. Esse pequeno intervalo nos dá a chance de responder com gentileza, ao invés de agirmos de forma impulsiva”, diz Bianca.

O mindfulness pode ajudar a incorporar mais gentileza na rotina (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

Gentileza e mindfulness

A fisiologista dá dicas para incorporar a gentileza no dia a dia com a prática do mindfulness. Confira!

1. Pratique a respiração consciente

Tire cinco minutos do seu dia para focar apenas na sua respiração, sentindo cada inspiração e expiração. “Essa técnica simples de atenção plena pode ajudar a acalmar a mente e torná-lo mais atento às necessidades dos outros”, explica Bianca.

2. Escute com atenção

Quando alguém falar com você, ouça com atenção plena, sem interrupções ou julgamentos. “Escutar com presença genuína é uma forma de gentileza que faz o outro se sentir valorizado”, comenta.

3. Cultive a compaixão

Antes de criticar ou julgar, tente se colocar no lugar da outra pessoa. “A compaixão nos permite entender que todos têm desafios e que cada um enfrenta suas próprias lutas”, reforça Bianca.

Neste Dia Mundial da Gentileza, Bianca Vilela convida todos a praticar o mindfulness como um caminho para desenvolver a paz interior e atitudes mais gentis. “A gentileza, quando cultivada diariamente, transforma tanto quem a pratica quanto quem a recebe”, finaliza.

Por Ana Carolina Baili