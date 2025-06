Tireoide alterada: até 20% das mulheres podem ter hipotireoidismo

Você sabia que a tireoide, embora seja um pequeno órgão, pode impactar a qualidade de vida? A glândula produz os hormônios tireoidianos que agem em todas as células do organismo, aumentando o metabolismo. Quando em excesso, no coração, faz aumentar a frequência cardíaca, no intestino pode levar a diarreia (peristaltismo).

A endocrinologista Lorena Lima Amato conta que o distúrbio mais comum da tireoide é o hipotireoidismo. “Algumas casuísticas em mulheres adultas indicam que até 20% delas podem ter hipotireoidismo, ou seja, uma quantidade considerável de pessoas”, comenta a especialista, que elenca ainda os nódulos tireoidianos, que são comuns, e o hipertireoidismo, menos comum, mas não raro. “O câncer de tireoide está presente em 1 a 2% dos cânceres malignos. Geralmente, acomete mulheres, assim como as outras disfunções da tireoide”, diz a médica.

Sintomas de problemas na tireoide

Os sintomas dependem de qual disfunção está presente. “Se é o hipotireoidismo, os sintomas serão de lentificação, desaceleração. Coração bate mais devagar, edema nos membros inferiores, intestino preso e excesso de menstruação nas mulheres podem ser alguns dos sintomas do hipotireoidismo. Já o hipertireoidismo torna tudo acelerado, como o aumento da frequência cardíaca, insônia, intestino acelerado, tremores e emagrecimento”, explica Lorena.

Os exames para detectar a disfunção da tireoide são a dosagem dos hormônios TSH e o T4 livre, principalmente. Segundo a endocrinologista, uma dosagem inicial é suficiente para informar se há alguma disfunção ou não.

A saúde mental também pode ser impactada pelos distúrbios da tireoide. “São diagnósticos diferenciais. O hipotireoidismo, por exemplo, pode se manifestar com sintomas de depressão. Já o hipertireoidismo com sintomas de ansiedade”, acrescenta.

Alimentação x tireoide

Quando deficiente em iodo, a alimentação pode levar ao hipotireoidismo. O contrário pode ser responsável pelo hipertireoidismo. “O nosso sal é iodado há alguns anos, o que faz da deficiência de iodo uma situação bem incomum, não encontramos na prática clínica do dia a dia”, comenta Lorena.

A médica ainda afirma que nas demais alterações da tireoide nenhuma alteração alimentar em dieta balanceada vai ser significativa para causar a disfunção da glândula.