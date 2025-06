Festival vai ocupar salas de cinema em Curitiba com mais de 90 filmes

A 14ª edição do Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba será realizada entre os dias 11 e 19 de junho, ocupando as principais salas de exibição da cidade com mais de 90 produções nacionais e estrangeiras, entre longas e curtas-metragens.

Na Mostra Competitiva Brasileira, um dos destaques é o longa paulista “A Voz de Deus”, de Miguel Antunes Ramos, que faz sua estreia nacional no festival. O filme mergulha no universo dos pastores mirins, fenômeno que ganhou força no Brasil nos últimos anos, tanto nos púlpitos das igrejas quanto nas redes sociais.

Com 85 minutos de duração, a produção acompanha duas crianças pregadoras de gerações diferentes. Daniel, 17 anos, já foi o pequeno pastor mais famoso do país, mas vê seu público diminuir conforme cresce. Por outro lado, João, aos 12 anos, vive o auge da fama com um milhão de seguidores no Instagram e multidões em seus cultos. O filme revela as infâncias por trás dessas figuras públicas em um Brasil onde política e religião frequentemente se misturam.

O público pode conferir “A Voz de Deus” em duas sessões: dia 12 de junho, às 21h, na sala Claro MON (Museu Oscar Niemeyer), e no dia seguinte, às 13h30, no Cine Passeio Luz.

Os ingressos já estão disponíveis no site oficial (www.olhardecinema.com.br), com valores entre R$8 (meia-entrada) e R$16 (inteira). As exibições acontecem em locais emblemáticos como a Ópera de Arame, que sediará a abertura, o MON, o Cine Passeio, o Cine Guarani, o Teatro da Vila e a Cinemateca, que completa meio século de história.

A programação também inclui sessões gratuitas de curtas-metragens na Cinemateca, no Teatro da Vila e no domingo (15), com o “RUMO no Olhar de Cinema”, no Teatro da Vila e Cine Guarani.

Mais informações podem ser conferidas em https://www.olhardecinema.com.br/ingressos/.

O 14º Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba tem produção da Grafo Audiovisual, com realização do Ministério da Cultura – Governo Federal. O projeto foi aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura | PROFICE da Secretaria de Estado da Cultura | Governo do Estado do Paraná. A edição é apresentada pela Rumo Logística, com patrocínio master do Itaú e Claro, patrocínio ouro do TCP – Terminal de Contêineres de Paranaguá, patrocínio prata da Peróxidos do Brasil e Campari, e apoio da Sanepar, Adami S/A, do Instituto Rumo, do Projeto Paradiso, do Teatro da Vila, da Cinemateca, do Cine Passeio, ICAC, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura de Curitiba. Verifique a classificação indicativa de cada filme e as sessões com acessibilidade de audiodescrição e intérpretes de Libras.

