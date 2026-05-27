Por que calçadas ruins afetam a mobilidade de milhões de idosos no Brasil?

A Fiocruz e a UFMG divulgaram os resultados da terceira onda do Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos, uma das mais abrangentes pesquisas nacionais sobre envelhecimento. O estudo disponibiliza cerca de 100 indicadores sobre a saúde da população com 60 anos ou mais, abrangendo condições de vida, funcionalidade, ambiente social e acesso a políticas públicas. As informações são da Agência Brasil.

Por que as calçadas são um problema para os idosos?

Cerca de 42,7% dos idosos que vivem em áreas urbanas têm medo de cair por causa de defeitos em calçadas e vias públicas próximas de suas casas. Entre as mulheres, esse índice chega a 50,5%, e entre pessoas com 80 anos ou mais atinge 63,1%. Isso afeta diretamente a mobilidade, a autonomia e a participação social dessa população.

Quantos idosos vivem em locais inseguros?

Aproximadamente 3,8 milhões de idosos brasileiros, ou 12,1% do total, consideram a vizinhança onde vivem muito insegura em relação à violência e criminalidade. Essa percepção aparece de forma homogênea entre homens e mulheres e em diferentes faixas etárias, indicando que a violência urbana é um problema generalizado que impacta a qualidade de vida e a saúde mental.

Qual é a situação da pressão alta entre os idosos?

Cerca de 11 milhões de idosos brasileiros, ou 34,4% do total, apresentam níveis de pressão arterial compatíveis com hipertensão. A prevalência aumenta com a idade, chegando a 40,1% entre pessoas com 80 anos ou mais. Como a hipertensão frequentemente não apresenta sintomas, o rastreamento regular é fundamental para prevenir complicações graves como infarto e AVC.

Quantos idosos têm dificuldade para realizar atividades básicas?

Aproximadamente 6,5 milhões de idosos, ou 20,4% do total, apresentam dificuldade para realizar ao menos uma atividade básica da vida diária, como se vestir, tomar banho ou comer. Entre mulheres, esse índice é de 23,1%, e entre pessoas com 80 anos ou mais chega a 44,2%. Apenas 37,9% dos que têm essas dificuldades recebem ajuda, e somente 5,8% dos cuidadores receberam treinamento.

Como o SUS atende a população idosa?

Cerca de dois terços dos idosos brasileiros têm o SUS como única fonte de atenção à saúde. A Estratégia Saúde da Família atende 69,2% dos idosos, o que representa aproximadamente 22,2 milhões de pessoas. Os dados reforçam que o SUS constitui estrutura essencial para a promoção do envelhecimento saudável, especialmente em um país marcado por desigualdades sociais e econômicas.