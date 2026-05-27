Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira, 27/05/2026

AIRTON SOARES, 67 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: EODITE OLIVEIRA DOS SANTOS SOARES. Filiação: DOMINGOS SOARES FILHO e MARIA DO CARMO GODINHO SOARES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
ANAIR MOREIRA DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON JOSE MOREIRA DA SILVA. Filiação: SALVADOR INFANCIO RIBEIRO e ESMENDIA TABORDA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
ANDERSON CLEBER COSTA, 44 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: MARIO COSTA e MARGARIDA FONTOURA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
APARECIDA SOUZA DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: JOAQUIM DA SILVA e SEBASTIANA DE SOUZA LIMA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
ARDUINO MACHADO DE JEZUS, 72 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: TEREZINHA MARIA CALDAS DE JESUS. Filiação: GUIMORVA MACHADO DE JESUS e ARVELINA CARDOSO MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
ARTUR CARLOS BRITO, 86 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: NILZA SUMAN BRITO. Filiação: DILERMANDO BRITO e ANGELA BOZZA BRITO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
BLANDINA CAIROS PALLISSER DA COSTA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO DA COSTA. Filiação: SALVADOR PALLISSER CROANIS e JOSEPHINA CAIROS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
BRAYAN FELIPE CANDIDO NASCIMENTO, 21 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: JULIANA DO NASCIMENTO. Filiação: FABIO GARCIA DO NASCIMENTO NETO e ELIANE APARECIDA CANDIDO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO GUARITUBA, quarta-feira, 27 de maio de 2026. Data do Falecimento: 26/05/2026.
CARLOS ALBERTO ALVES, 72 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: IVONE ALVES. Filiação: ARTHUR ALVES e IDALINA ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
CAROLINDA DIOGO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HORACIO FRANCISCO DE SOUZA e VITORIA MARTINS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
CLEUSA MARIA OLIVEIRA SANTOS, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALFREDO OLIVEIRA SANTOS e LIDIA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 26 de maio de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
DAVID MARIO RODRIGUES, 90 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: DIVINA BARBOSA RODRIGUES. Filiação: FRANCISCA DIAS PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 27 de maio de 2026. Data do Falecimento: 26/05/2026.
DOMINGOS PRZYVITOWSKI, 72 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: LUCIA PEREIRA PRZYVITOWSKI. Filiação: SILVESTRE PRZYVITOWSKI e REGINA PRZYVITOWSKI. Sepultamento: CEMITERIO OLARIA – TAQUARAL – REBOUCAS/PR, quarta-feira, 27 de maio de 2026. Data do Falecimento: 26/05/2026.
EMA MURARA SCHIOCHET, 94 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: VICTOR SCHIOCHET. Filiação: SEBASTIAO MURARA e IRENE BAGATOLI MURARA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
ERILANE RAMOS DE OLIVEIRA, 42 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: OTILIO PEREIRA DE OLIVEIRA e AMAZONEIDE RAMOS DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
EXPEDITO JULIO CAETANO, 85 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Cônjuge: LOURDES RAMOS CAETANO. Filiação: MARCOLINO JULIO CAETANO e MARIA CONCEICAO CAETANO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
FERNANDO DOS SANTOS, 74 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: FERMINO FERNANDES DOS SANTOS e CLEMENCIA FERNANDES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
GILDO BORGES, 82 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO POCIANO BORGES e CATARINA COLODEL BORGES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
GISLENE DE OLIVEIRA MACEDO, 80 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: JOSE MACEDO NETO. Filiação: HAMILTON LAZAROTTO DE OLIVEIRA e MARCILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
HELENA ZERAIK ABDALLA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORGE ABDALLA. Filiação: ANTONIO ZERAIK e ISAURA AUGUSTA DUTRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
IRACEMA SOARES, 88 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: LINO FERNANDES SOARES e HELENA DA ROCHA SOARES. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 26 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
IVONE SALATA DISTEFANO, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CONSUL. Filiação: ALBERTO SALATA e ANA DOS SANTOS SALATA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 27 de maio de 2026. Data do Falecimento: 26/05/2026.
JANDIL DAS GRAÇAS LIMA AZEVEDO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALTAIR DE OLIVEIRA AZEVEDO. Filiação: MATIAS DOS SANTOS LIMA e EUDASCIA DE LIMA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 27 de maio de 2026. Data do Falecimento: 26/05/2026.
JOANNITA DE OLIVEIRA PSYBILSKI, 97 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: THEOPHILO PSYBILSKI. Filiação: ANTONIO DOMINGUES DE OLIVEIRA e PHELOMENA CORTELLET DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/05/2026.
JOAO LEON MARTINEZ, 67 ano(s). Profissão: DIRETOR(A) COMERCIAL. Cônjuge: MARISTELA INES MOREIRA MARTINEZ. Filiação: JOSE MARTINEZ RUIZ e ENCARNACION LEON MARTINEZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 27 de maio de 2026. Data do Falecimento: 26/05/2026.
JOAO PILATO, 92 ano(s). Cônjuge: MARIA GRENDEL PILATO. Filiação: ANDRE PILATO e ANA MOLETA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
JORGE LUIZ HUBERT, 60 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DINORA HUBERT. Filiação: DIRCEU HUBERT e MARIA HELENA BELINSKI HUBERT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
JORGE PEDRO DA SILVA FILHO, 58 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: AUREA BUENO CORREA. Filiação: JORGE PEDRO DA SILVA e ROSILDA TERESINHA RENAUT. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 27/05/2026.
JOSE ALECIO DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Cônjuge: CARMEN LUCIA ALVES DA SILVA. Filiação: BENEDITO CANDIDO DA SILVA e NAIR CANDIDO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
JULIA LEVANDOSKI NOGUEIRA, 87 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: FRANCISCO GRECHAKI e MARIA GRECHAKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
JUSTINA RIBEIRO DE MELLO, 83 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: IRACI RIBEIRO DE MELLO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
LAURA WEISS, 101 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ADOLFO WEISS. Filiação: DOMINGOS COSTA FILHO e JULIA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
LEVI JOSE WITKOWSKI, 79 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: DORACI TEREZINHA MACHADO WITKOWSKI. Filiação: LUCIANO WITKOWSKI e LONGUINA MARTHA WITKOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL, quarta-feira, 27 de maio de 2026. Data do Falecimento: 26/05/2026.
LIANE TEREZA BENDHACK KOKUKA, 78 ano(s). Profissão: ANALISTA. Cônjuge: IGNACIO KOKUKA FILHO. Filiação: FREDERICO AUGUSTO FELIX BENDHACK e ORLANDA SENIRA HENCK BENDHACK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
LUIZ CARLOS DE FREITAS, 83 ano(s). Cônjuge: MARIA GORET MATSUMOTO DE FREITAS. Filiação: EUCLIDES DE FREITAS e ANGELA DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 27 de maio de 2026. Data do Falecimento: 26/05/2026.
MAITE GONCALVES AFONSO, 39 ano(s). Profissão: MANICURE. Filiação: OLIVEIRA GONCALVES AFONSO e MARLI TEREZINHA PINTO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
MARIA CLARA DA SILVA, 84 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: GABRIEL CURVELO DA SILVA. Filiação: JOAO FERREIRA DA SILVA e MARIA CLARA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
MARIA DO CARMO DA CONCEICAO, 59 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: VICENTE FRANCISCO CONCEICAO e MARIA RODRIGUES MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 26 de maio de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
MARIA EUNICE BATISTA, 54 ano(s). Profissão: RECEPCIONISTA. Cônjuge: DIRCEU RODRIGUES DE CASTRO. Filiação: LOURIVAL PRZYLOVIECZ BATISTA e CECILIA BATISTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 27 de maio de 2026. Data do Falecimento: 26/05/2026.
MARIA HILDA FERNANDES, 80 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: EUCLIDES FERNANDES GARCIA. Filiação: BENEDITO GONCALVES TEIXEIRA e BENEDITA MARIA DE JEUS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
MAURILIO WAGNER DE PAULA REIS, 85 ano(s). Profissão: JUIZ DE DIREITO. Cônjuge: MARIA LUIZA LOPES MELGACO. Filiação: RICARDO WAGNER DE ALVARENGA REIS e NILCE DE PAULA LIMA REIS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/05/2026.
MAURO DE OLIVEIRA, 71 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ANTONIO DEODATO DE OLIVEIRA e JACY CORREIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
MINA MUKAI, 93 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: YUKINNARI MUKAI. Filiação: KATSUJU MIDORIKAWA e INE MIDORIKAWA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
NAIR TEREZINHA PALINGER ANDROCHECHEN, 76 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: EVALZIO LUIZ ANDROCHECHEN. Filiação: FELIPE PALINGER e FILOMENA PALINGER. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
NERIMAR CAMACHO DOS SANTOS, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE FERNANDES CAMACHO e DEOLINDA BATISTA CAMACHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
ODIR DOS SANTOS BARROS, 32 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: ADIR DOS SANTOS BARROS e MARIA ROSA MARTINS DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
RAIMUNDO LAURIANO DE SOUZA, 90 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: LEONORA DE SOUZA. Filiação: SEBASTIAO LAURIANO DE SOUZA e ANTONIA CORDEIRO DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 26 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
ROSILEIDE DA SILVA GOMES, 52 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOAO SEVERINO GOMES. Filiação: JOSE PEDRO DA SILVA e MARIA DAS NEVES COELHO DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 26 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
SANDRA HELENA DE OLIVEIRA RIVELLES, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DIRCEU RIVELLES e LUIZA DE OLIVEIRA RIVELLES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 26 de maio de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
SANTINA COLOMBO FERREIRA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALFREDO COLOMBO e ANA COLOMBO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 27 de maio de 2026. Data do Falecimento: 26/05/2026.
SERGIO DE SOUZA DIAS, 96 ano(s). Profissão: TÉCNICO INFORMÁTICA. Cônjuge: THERESINHA COELHO ALVES DE SOUZA DIAS. Filiação: JOAO DE SOUZA DIAS e ZULMIRA RAMOS DE SOUZA DIAS. Sepultamento: CEMITÉRIO DA PAZ, quarta-feira, 27 de maio de 2026. Data do Falecimento: 26/05/2026.
SIMON DE ARAUJO JUNGLES, 43 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: CLAREL LUIZ JUNGLES e MARLI MAIA DE ARAUJO JUNGLES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
SONIA DE SOUZA BAPTISTA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TASSO SEVERO BAPTISTA. Filiação: OSCAR DE SOUZA e MARIA MOREIRA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
SONIA REGINA OLIVEIRA FABRY, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSCAR FRANCISCO FABRY. Filiação: JUVENAL OLIVEIRA DA SILVA e TEREZA MOREIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
TEREZINHA SUELI LEAL DA CRUZ, 68 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: SEZINANDO LEAL DA CRUZ e CATARINA BUHRER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
UILSON JOSE FERREIRA DE ALMEIDA, 59 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTENOR FERREIRA DE MIRANDA e IOLANDA BENOSSI DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 26/05/2026.
VICENTE GARCIA, 84 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: CECILIA GARZE GARCIA. Filiação: ALBERTO GARCIA e MARIA JOSE RAMOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 27 de maio de 2026. Data do Falecimento: 26/05/2026.