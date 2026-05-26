Anvisa libera novo medicamento que promete aliviar e prevenir crises de enxaqueca

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou na segunda-feira (25/05) o registro de um novo medicamento no Brasil, o Nurtec® ODT, fabricado pela Pfizer. Ele chega com uma proposta para pacientes adultos: serve tanto para aliviar a dor de cabeça na hora da crise quanto para prevenir novos episódios de enxaqueca.

O tratamento preventivo é indicado especialmente para quem sofre com uma frequência maior, tendo pelo menos quatro crises de enxaqueca por mês.

O princípio ativo do medicamento é o rimegepanto, que faz parte de uma nova classe de remédios desenvolvida especificamente para combater a enxaqueca direto na raiz do problema. De acordo com a Anvisa, ele age bloqueando a ação da CGRP, uma proteína do corpo que causa a inflamação e a dor intensa na cabeça.

Muito mais que uma “dor de cabeça”

A aprovação traz alento para milhões de pessoas, já que a enxaqueca é uma doença neurológica crônica e incapacitante. Sem o tratamento adequado, as crises costumam durar de 4 a 72 horas e vêm acompanhadas de sintomas severos, como:

Náuseas e vômitos;

Forte sensibilidade à luz e ao som;

Aura: alterações na visão (como pontos brilhantes ou linhas piscando) e na sensibilidade, que servem como um “aviso” cerca de uma hora antes da dor de cabeça começar.

A liberação do Nurtec® ODT foi publicada oficialmente no Diário Oficial da União (Resolução 2.015/2026) e o medicamento deve chegar em breve às farmácias.