Alerta: Paraná registra quase 900 casos de intoxicação infantil por medicamentos

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) faz um alerta importante aos pais e responsáveis sobre o risco crescente de intoxicação infantil por medicamentos, um problema que tem preocupado as autoridades de saúde no Paraná.

Os números são alarmantes. Neste ano já foram registrados 863 casos de intoxicação em crianças de até 12 anos. Nos anos anteriores, os números são ainda maiores, com 1.221 ocorrências em 2023 e 1.228 em 2024, conforme dados da Divisão de Vigilância de Zoonoses e Intoxicações (DVVZI).

O mais preocupante é que a maioria dos casos acontece dentro de casa, evidenciando a necessidade de repensar como os medicamentos são guardados nas residências paranaenses.

“No Brasil inteiro foram 9.800 casos. Mesmo o Paraná tendo quase 9% dos casos nacionalmente, temos um diferencial. Aqui no Paraná todos os casos de intoxicação por medicamentos são notificados em tempo real”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

“Faço uma alerta. Temos que cuidar do ambiente da nossa casa e deixar os remédios fora do alcance das crianças. Precisamos ficar atentos, porque muitas vezes são crianças pequenas que acabam ingerindo esses medicamentos e que podem causar um dano enorme à sua saúde”, destacou o secretário.

Dicas para evitar acidentes com medicamentos

Para evitar acidentes com medicamentos em casa, alguns cuidados são essenciais, como:

Nunca diga às crianças que remédio é “doce”, “faz crescer” ou “deixa forte”;

Guarde os medicamentos trancados e fora do alcance de crianças e adolescentes;

Nunca utilize medicamentos sem orientação médica.

O que fazer em situação de emergência

Se houver suspeita de intoxicação, é fundamental procurar imediatamente um serviço de urgência ou emergência. Leve junto a embalagem ou anote o nome do produto ingerido para facilitar o atendimento nas unidades de saúde.

Outro recurso importante são os Centros de Informações e Assistência Toxicológica (CIATox), que funcionam em regime de plantão 24 horas por dia, todos os dias da semana:

CIATox Paraná (Curitiba): 0800 410 148

CIATox Londrina: (43) 3371-2244

CIATox Maringá: (44) 3011-9127

CIATox Cascavel: (45) 3321-5261