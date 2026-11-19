Uma nova variante do vírus da covid-19 está se espalhando rapidamente pelo mundo desde maio. Batizada de PJ.2.1, ela surgiu inicialmente no Canadá e já alcançou Estados Unidos, Espanha, Holanda e França. A chegada ao Brasil é esperada em breve. Apesar das mudanças significativas no vírus, a vacina atualizada disponível atualmente consegue proteger contra essa versão, segundo pesquisa alemã. As informações são da agência de notícias HealthNews.

A PJ.2.1 é considerada uma variante de salto, ou seja, acumula um número incomum de mutações de uma só vez. Isso acontece quando o vírus permanece por muito tempo no organismo de uma pessoa com infecção prolongada, ganhando tempo para sofrer múltiplas alterações genéticas. Essa nova versão descende de uma linhagem viral mais antiga que praticamente desapareceu da circulação.

Cientistas do Centro Alemão de Primatas e da Escola de Medicina de Hannover investigaram como a variante invade as células humanas e testaram a capacidade dos anticorpos de pessoas vacinadas em neutralizá-la. Os resultados foram publicados nos periódicos Journal of Infection e The Lancet Infectious Diseases.

A pesquisa mostrou que o vírus se liga com mais força ao receptor ACE2, porta de entrada nas células humanas. Por causa disso, consegue infectar com mais eficiência células que produzem pouca quantidade desse receptor. Mesmo com essas características, os anticorpos gerados pela vacina adaptada à variante XFG, aplicada atualmente na Alemanha, neutralizaram a PJ.2.1 de forma eficaz.

Até o momento, não há indícios de que a variante cause sintomas diferentes ou quadros mais graves em comparação com outras versões do coronavírus. Ela tem sido detectada em todas as faixas etárias onde a transmissão está elevada.

Os pesquisadores alertam que a proteção pode diminuir caso a PJ.2.1 adquira mutações adicionais que permitam escapar da resposta imune. Markus Hoffmann, um dos autores do estudo, afirma que a variante provavelmente se espalha devido à ligação melhorada com o receptor ACE2 e que a vacina atual oferece proteção efetiva.

O estudo também avaliou outra variante, a BA.3.2, detectada principalmente em crianças. Os anticorpos produzidos pela vacina adaptada não conseguiram bloquear adequadamente essa versão do vírus. Stefan Pöhlmann, coautor da pesquisa, sugere que versões futuras da vacina contra covid poderiam incluir um componente específico contra a BA.3.2, já que ela circula especialmente entre o público infantil.