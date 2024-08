Mudança brusca tempo afeta a saúde: veja como turbinar a imunidade

A mudança de estações é sempre marcada pelas alterações climáticas. Durante o inverno, a amplitude térmica faz as manhãs e noites mais frias, enquanto o dia pode ser um pouco mais ameno. Assim, ficamos mais vulneráveis e algumas doenças respiratórias tendem a ser mais comuns, como é o caso de gripes, resfriados e alergias.

As temperaturas mais frias fazem com que as pessoas convivam mais em ambientes fechados e, muitas vezes, sem ventilação. Esse fator, alinhado ao ar frio, uso de aquecedores e exposição à fumaça de lareira ou fogão à lenha, pode ressecar a mucosa das vias aéreas. De acordo com a pneumologista do Hospital São Lucas da PUCRS, Dra. Caroline Freiesleben, existem algumas ações que podem auxiliar na prevenção de doenças, como ter uma alimentação saudável, realizar exercícios físicos regulares, se manter hidratado e se vestir adequadamente para a temperatura.

Esses cuidados facilitam a diferenciação entre as principais doenças respiratórias. “Deve-se prestar atenção nos sintomas. Por exemplo, a febre e a dor no corpo são mais comuns na gripe, mas também podem estar presentes em menor intensidade nos resfriados. Já o prurido nasal (coceira) é mais frequente nas alergias”, esclarece Dra. Caroline. Quanto à duração, a pneumologista explica que tanto gripes como resfriados têm curta duração, enquanto as alergias podem durar mais tempo – durante a exposição do paciente ao fator de risco.

Vacinas e testes

A prevenção é a chave para manter-se saudável durante as estações mais frias. Dra. Caroline indica a importância de manter o calendário vacinal em dia. “O objetivo das vacinas é estimular o sistema imune a desenvolver anticorpos contra as doenças, para que no momento em que tivermos contato com os patógenos, não as desenvolvamos em formas graves”.

Isso porque com os cuidados adequados e o suporte de produtos farmacêuticos, vacinas e exames rápidos, é possível reduzir significativamente o risco de adoecer. “A vacinação é um ato de cuidado individual e coletivo. Ao manter o seu calendário vacinal em dia, você contribui para manter a saúde de todos, prevenindo surtos e disseminação de doenças respiratórias”, avalia Andressa Amaro.

As principais vacinas recomendadas são contra Covid-19 e Influenza para a população em geral e Pneumocócica e Sincicial para pacientes com doenças crônicas específicas. A pneumologista destaca que a vacinação é uma lição deixada pela epidemia de Covid-19 e Influenza A(H3N2). “Além de reforçar a importância de manter a vacinação em dia, fica também a lembrança da necessidade de manter os ambientes arejados, realizar a higiene de mãos e, se estiver em local com outras pessoas, lembrar de cobrir o rosto ao tossir ou espirrar. Em caso do uso de ar condicionado lembrar de umidificar o ambiente”, alerta Dra. Caroline.

Outra forma de se manter em segurança é realizando exames rápidos, como gripe e Covid, em casos de sintomas prolongados. “É muito importante a realização desses testes principalmente quando o paciente apresenta sintomas respiratórios e convive com pessoas que estão no grupo de risco para desenvolver a forma grave das doenças”, explica a pneumologista.

