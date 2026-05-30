Meia Maratona de Pinhais tem percurso inédito e turístico

Está marcada para o próximo dia 16 de agosto a Meia Maratona de PInhais, na região metropolitana de Curitiba. A corrida de rua no Brasil vive um momento de transformação no perfil dos participantes. O crescimento acelerado da modalidade tem alterado o comportamento dos atletas amadores, que agora buscam desafios maiores.

As tradicionais provas de 5 km e 10 km estão dando lugar à meia-maratona como a distância preferida dos corredores. Diante dessa nova realidade, organizadores investem em formatos inovadores, e a Meia de Pinhais chega com a proposta diferenciada de cruzar toda a extensão do município.

Pinhais possui uma característica única: é o menor município do Paraná em extensão territorial. Essa singularidade possibilitou a criação de um trajeto especial que atravessa a cidade inteira, proporcionando aos participantes uma vivência distinta das convencionais competições urbanas.

Leonardo Meira, idealizador do evento, explica que a proposta nasceu da união entre a demanda crescente por provas de 21 km e a criatividade na concepção do percurso. “Percebemos que há cada vez mais corredores buscando os 21 km, mas ainda existe uma oferta limitada de provas com essa distância. Em Pinhais, conseguimos transformar uma característica da cidade em um diferencial: o atleta vai vivenciar o percurso cruzando o município inteiro, o que torna a prova única”, destaca.

Preparação adequada é fundamental para os 21 km

Embora o interesse pela meia-maratona esteja em ascensão, especialistas ressaltam que a distância demanda preparo mais rigoroso quando comparada aos trajetos mais curtos. O aumento da procura reflete a maturidade de corredores que já deram os primeiros passos na modalidade e agora buscam superar novos limites.

O treinador e professor Marco Aurélio Piazza, que possui mais de 25 anos de experiência no treinamento de atletas, considera essa evolução um processo natural. “A meia-maratona virou um objetivo comum porque muitos corredores já passaram pela fase inicial e querem avançar. Mas é importante entender que os 21 km exigem planejamento e uma preparação mais estruturada. Não deve ser encarada sem o devido preparo”, explica.

Apesar da popularidade crescente da meia-maratona, a oferta de eventos com essa distância permanece restrita. Em Curitiba, apenas três provas de 21 km constam no calendário anual, o que evidencia a relevância de iniciativas como a Meia Maratona de Pinhais para suprir a demanda desse público em expansão.

Com trajeto turístico e alinhada à tendência nacional de crescimento da corrida de rua, a Meia Maratona de Pinhais representa uma alternativa inovadora no calendário esportivo regional, conectando atletas a novas experiências e desafios.

Para se inscrever para a prova, que acontece em 16 de agosto, o interessado deve acessar este link.