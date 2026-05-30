Curitiba ganha ponto de ônibus com videochamada para segurança noturna

Curitiba inaugura nesta segunda-feira (1º/6), às 14h, o primeiro ponto de ônibus com atendimento por videochamada na Avenida Marechal Deodoro, 555, em frente à Receita Federal, no Centro. O projeto Abrigo Amigo transforma painéis digitais em telas de atendimento remoto para oferecer companhia e segurança a passageiros sozinhos à noite, especialmente mulheres.

O serviço funciona das 20h às 5h. Passageiros em situação de perigo ou vulnerabilidade podem acionar gratuitamente um botão de chamada de vídeo. O atendente pode fazer companhia até a chegada do ônibus ou acionar o Centro de Controle Operacional da Urbs para encaminhar o caso à Guarda Municipal, Polícia Militar, FAS ou Secretaria de Saúde, conforme necessário.

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A iniciativa é uma parceria entre a prefeitura e as empresas Eletromídia e Claro. O equipamento utiliza a infraestrutura já existente dos painéis digitais instalados nos pontos de ônibus da cidade.