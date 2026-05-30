A receita do clássico carbonara que promete impressionar no Dia dos Namorados

Frio e tempo nublado em Curitiba pedem um vinho, e a bebida, por sua vez, pede massa. A capital paranaense coleciona uma quantidade considerável de restaurantes especializados em cozinha italiana clássica. A força dessa gastronomia por aqui não acontece à toa: vem em grande parte da forte influência dos imigrantes que desembarcaram por aqui a partir do final do século XIX.

Diante de dezenas de preparações clássicas, uma em especial ganhou destaque entre os curitibanos. O carbonara é um exemplo de que uma boa receita exige mais técnica que quantidade de ingredientes caros e sofisticados.

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“Esse prato tem muita história e é bem eclético. As pessoas o escolhem sem medo. É um prato barato para fazer em casa e requer sempre atenção. Apesar de cuidadosa, qualquer um consegue reproduzir em casa de maneira bem prática”, conta Cássio Faria, sócio do Zéppe Cucina & Vino.

A receita clássica leva massa, gemas de ovos, bacon, queijo parmesão e pimenta-do-reino. O prato é ideal para um jantar a dois, ou para poucos convidados. Isso porque a técnica exige que o preparo de cada prato seja feito um de cada vez, para garantir a cremosidade da massa e todos os sabores que envolvem o clássico.

Com a chegada do Dia dos Namorados, quem deseja preparar um jantar romântico e impressionar o crush, pode arriscar no carbonara e garantir uma boa refeição sem apertar muito o orçamento. “Ele é quente, reconfortante, sustenta e é ideal para o inverno”, defende o empresário.

Carbonara italiano: elo emocional com a família

Faria trabalhou por muitos anos na hotelaria de luxo na Europa. Em Curitiba, migrou para a gastronomia, mas tem o paladar moldado pelas massas da avó e pelas escolhas certeiras de vinhos do avô.

A receita do restaurante resgata justamente essa memória de uma infância leve e saborosa. “A receita da minha avó era maravilhosa, e a da chef Gi lembra muito a da minha infância. Minha avó criava galinhas em casa, fazia a própria massa e comprava a barriga de porco artesanal, direto do comerciante. Tudo muito orgânico e gostoso. Eu cresci vendo minha avó preparando e servindo”, relembra Cássio.

Gislei Conde comanda a cozinha do Zéppe e é a responsável pela técnica apurada dos pratos da casa. Cássio conta que a chef é emocional e racional, num balanço perfeito que se precisa ter no comando de uma cozinha. “Mesmo sob pressão, a Gi consegue manter a calma e dá conta de tudo. É muito versátil”, revela.

Quem vê um carbonara pronto, talvez não tenha ideia do rigor técnico que está por trás da receita. O uso exclusivo de gemas, o cuidado apurado para não queimar o bacon (o que deixaria a massa amarga) e a escolha inegociável do macarrão, que deve ser de boa qualidade. Confira a receita completa a seguir:

Receita Clássica do Carbonara Italiano

Ingredientes:

150g de espaguete (de preferência artesanal ou de grano duro)

30g de bacon defumado cortado em cubos

3 unidades de ovos, só as gemas (guarde as claras para outra receita)

30g de um bom parmesão ralado

Pimenta do reino moída na hora a gosto

Sal

Modo de preparo:

Ferva água numa panelinha.

Em uma frigideira, coloque o bacon para fritar. Não pode queimar, só dourar.

Desligue o fogo, escorra o excesso do óleo que juntou.

Reserve.

Faça uma mistura de 3 gemas para uma medida de parmesão ralado. Mexa bem, reserve.

Coloque o espaguete na água quente e mexa rapidamente só pra soltar. Escorra a massa, mas lembre-se de reservar uma concha da água do cozimento.

Adicione a massa quente diretamente ao bowl com a mistura de gemas e queijo. Junte meia concha da água do cozimento reservada e misture rapidamente.

Despeje tudo na frigideira com o bacon (que ainda deve estar com o fogo desligado) e mexa bem.

Reacenda o fogo em temperatura média-baixa e mexa o conteúdo sem parar. O calor residual vai cozinhar as gemas de forma suave, transformando a mistura em um creme aveludado (cuidado para não passar do ponto e os ovos coagularem).

Retire do fogo, finalize com a pimenta-do-reino moída na hora, salpique mais um pouco de parmesão e sirva imediatamente.

Dica do chef: Faça um prato por vez, para que o carbonara mantenha a cremosidade.

Serviço

Zéppe Cucina & Vino

Endereço: Av. Vicente Machado, 520 – Loja 18 – Centro

Horário: de segunda a sexta, das 11h30 às 21h30, sábado das 11h30 às 18 horas. Fechado aos domingos

Telefone: (41) 99948-5345

Redes sociais: @zeppecuritiba