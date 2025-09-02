Investir em alimentação saudável é poupar gastos com saúde, aponta nutricionista

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quantas cores há no seu prato diariamente? Você sabia que quanto mais colorido ele for, menos gastos você deve vir a ter com a sua saúde? De acordo com Carmen Luciane Sanson Abouriha, professora dos cursos de Tecnologia em Gastronomia e de Nutrição da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, isso ocorre, pois uma boa alimentação ajuda a prevenir doenças e, consequentemente, a gastar menos com saúde.

Dados do Atlas Mundial da Obesidade 2025 mostram que um a cada três brasileiros vive com obesidade. O sobrepeso e a obesidade podem trazer grandes riscos à saúde a partir do desenvolvimento de doenças, como diabetes e doenças cardiovasculares.

+ Leia mais: Liberação excessiva de adrenalina provoca Burnout, destaca especialista

Para Carmen, não existe alimentos milagrosos, nem aqueles que as pessoas devem abominar. Porém, segundo a especialista, é importante priorizar o ato de descascar do que desembalar. Essa mudança de hábito é o ponto chave para uma melhora na qualidade de vida.

“Um prato que tenha cinco cores, seja o branco do arroz, o marrom do feijão, o amarelo de um legume, o verde de uma folhagem, um vermelho de uma fruta, é um prato completo. Alimentos in natura, minimamente processados, que a gente olha pra eles e sabe identificar o que são e de onde vem, esses são os melhores alimentos pra nós”, destaca.

Segundo Carmen, às vezes as pessoas tendem a pensar que alimentos mais saudáveis têm um preço maior, mas ela indaga: e o medicamento? Para ela, investir tempo e dinheiro em uma boa alimentação é investir em bem-estar.

+ Veja também: Aceitar a idade é o primeiro passo para uma velhice saudável

“Não é só a comida, é todo um ritual alimentar em que eu vou prestar atenção no meu prato, em quem está comigo, eu vou largar as redes, vou largar o celular e eu vou prestar atenção naquilo que eu estou comendo”, destaca.

Remédios devem ser suplementares

Nos últimos anos, os suplementos alimentares se popularizaram e conquistaram um espaço privilegiado nas prateleiras das farmácias. Com tamanha variedade, é comum se perder entre os benefícios propostos por cada composição.

Entre os suplementos mais procurados da marca Maltta, por exemplo, estão o Imune, que é um suplemento com vitamina C e zinco que auxilia no funcionamento do sistema imune, na visão e na manutenção de ossos; o Articular, que é um colágeno tipo II não desnaturado que auxilia na manutenção da função articular; e o Dia a Dia Duom, desenvolvido para oferecer suporte nutricional para rotina.

Porém, de acordo com Carmen, qualquer tipo de suplementação é, de fato, suplementar. Ou seja, não deve ser visto como um substitutivo, mas sim como algo que vai ajudar a se manter saudável.

“Nunca faça uma suplementação sem consultar um profissional que esteja dedicado pra essa indicação”, ressalta.