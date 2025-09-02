Luto no jornalismo!

Morre o jornalista Mino Carta, fundador da Carta Capital, aos 91 anos

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Folhapress Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 02/09/25 09h11
Imagem mostra Mino Carta.
Mino Carta estava internado havia duas semanas na UTI do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Foto: Reprodução/Carta Capital.

O jornalista Mino Carta, fundador da revista Carta Capital, morreu nesta terça-feira (2), aos 91 anos. Ele estava internado havia duas semanas na UTI do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

“Há um ano, Mino lutava contra os problemas de saúde, em idas e vindas do hospital”, informou a Carta Capital, em publicação no início da manhã desta terça.

Além da Carta Capital, fundada em 1994, o jornalista participou das criações das revistas Quatro Rodas, Veja e IstoÉ.

Mino Carta nasceu em Gênova, na Itália, e veio para o Brasil após a Segunda Guerra Mundial.

Em 1951 ele entrou na Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo), mas não chegou a concluir o curso.

Aos 27 anos, ao aceitar um convite de Victor Civita para dirigir a Quatro Rodas, da editora Abril, descobriu a vocação para criar e liderar publicações.

Além das revistas, fez parte da equipe que criou o Jornal da Tarde, em 1966, e fundou o Jornal da República, em 1979, ao lado de Cláudio Abramo.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna