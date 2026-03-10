Hospital de Curitiba promove roda de conversa gratuita sobre sono e memória

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A qualidade do sono exerce papel fundamental no funcionamento do cérebro, influenciando diretamente processos como atenção, aprendizado, consolidação da memória e regulação emocional. Para discutir esses aspectos de forma acessível e com base em evidências científicas, o Hospital INC (Instituto de Neurologia e Cardiologia de Curitiba) promove uma roda de conversa com o tema “Sono e Memória – porque dormir bem é essencial para lembrar melhor”.

O encontro será realizado no dia 18 de março, às 19h, na filial INC Imagem, localizada no centro médico do ParkShoppingBarigüi, com participação gratuita, com inscrição direto por este link.

A roda de conversa será conduzida pela médica Dra. Carla Fabiane da Costa Zonta, otorrinolaringologista especialista em Medicina do Sono, e a neurologista Dra. Amanda Batista Machado, especialista em Memória, Demência e Alzheimer. A proposta é abordar, de maneira clara e didática, como o sono atua na organização das memórias, quais são os impactos da privação de sono no desempenho cognitivo e quais hábitos podem favorecer tanto o descanso quanto a capacidade de lembrar, aprender e tomar decisões.

Manter um ciclo saudável de sono é fundamental para fixar as memórias e também influencia a capacidade de aprendizagem. “Nossa proposta é levar informação às pessoas interessadas em aprimorar sua qualidade de vida por meio de hábitos saudáveis de sono. Esclarecer a relação entre sono, memória e saúde cerebral, além de orientar sobre práticas que promovem melhor qualidade de sono”, explica a Dra. Carla Fabiane.

Segundo a especialista, o sono é formado pelo sono REM (rapid eye movement ou movimento rápido dos olhos), em que ocorre a maior parte dos sonhos, e o não REM (sem movimento rápido dos olhos). Cada fase desempenha funções distintas no processo de consolidação de memórias, além de atuar na remoção de resíduos do cérebro. “Muitos estudos sobre esse tema nos mostram que tanto a privação de sono (menos de seis horas) ou a duração excessiva de sono (mais de dez horas) estão associadas ao declínio cognitivo”, informa.

Durante a roda de conversa, haverá um momento para responder dúvidas frequentes sobre insônia, esquecimento, cochilos e rotina de descanso. O encontro é aberto à comunidade, incluindo estudantes, profissionais, cuidadores e idosos. De acordo com a Associação Brasileira do Sono (ABS), 45% dos brasileiros apresentam insônia e 33% da população adulta sofre de apneia do sono. Estima-se que cerca de 73 milhões de brasileiros já tiveram alguma dificuldade para dormir ao longo da vida.

A revista JAMA Neurology publicou, em 2017, uma meta-análise robusta que examinou a relação dos distúrbios respiratórios do sono (como a apneia), a função cognitiva e o risco de comprometimento cognitivo. Entre os principais achados, verificou-se que distúrbios do sono estão associados ao declínio cognitivo global, incluindo prejuízos de memória. Estudos longitudinais indicam, ainda, maior risco de demência em pessoas com apneia não tratada. Indivíduos com distúrbios respiratórios do sono (DRS) têm 26% mais probabilidade de desenvolver comprometimento cognitivo.

Outro estudo publicado, em 2020, identificou uma associação em forma de U invertido entre a duração do sono e o declínio cognitivo global, indicando que a função cognitiva deve ser monitorada em indivíduos com duração de sono insuficiente (≤ 4 horas por noite) ou excessiva (≥ 10 horas por noite).

A filial INC Imagem – Centro Médico do ParkShoppingBarigüi – Piso L3 (R. Prof. Pedro Viriato Parigot Souza, 600). Inscrição: gratuita direto por este link