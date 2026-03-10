“Não sou 3ª via, sou da direita democrática”, diz Ratinho Jr sobre eleições 2026

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD-PR), afirmou que não será a “terceira via” na corrida presidencial deste ano, caso seja o escolhido pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, para disputar como candidato à Presidência da República pelo partido. A declaração foi dada no último final de semana durante uma maratona de eventos partidários pelo estado de São Paulo, onde Ratinho Junior passou a se colocar como pré-candidato pela direita.

Até o momento, Ratinho Junior é o único dos governadores presidenciáveis que não lançou oficialmente o nome para a disputa nas eleições de 2026, apesar de colocar-se como opção. “Não me apresento como terceira via. Vou me apresentar como o candidato da direita democrática, da direita cidadã, com um projeto político que busca tornar a máquina pública mais eficiente, sem deixar de cuidar dos mais humildes. Quando o PSD definir seu candidato, vamos trabalhar nessa direção”, disse o governador paranaense em entrevista ao Poder 360.

Na última sexta-feira (6), Ratinho Junior confirmou que irá deixar a gestão estadual para o período pré-eleitoral. A declaração foi concedida durante o evento que marcou a conexão dos dois lados da ponte de Guaratuba. A obra é uma demanda histórica do litoral paranaense e deve ser inaugurada antes da saída do governador, até o dia 4 de abril, data máxima da desincompatibilização de cargos para a disputa eleitoral.

Antes de embarcar para São Paulo, onde está participando de uma série de eventos com o time de Kassab, Ratinho Junior justificou a decisão de saída do cargo no Executivo para “ficar apto” e de prontidão ao PSD, dependendo da definição do quadro eleitoral.

Além de Ratinho Junior, os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite são pré-candidatos à Presidência pela sigla. O PSD deve anunciar o nome do pré-candidato escolhido até o dia 31 de março.

Ratinho Junior projeto crescimento de pré-candidatura do PSD após anúncio

Questionado pelo Poder 360 sobre o desempenho na pesquisa eleitoral do instituto Real Time Big Data, divulgada na última terça-feira (3), Ratinho Junior disse que o PSD não definiu o candidato e que o escolhido ainda irá começar a trabalhar efetivamente durante a campanha eleitoral. “A partir desse momento, o candidato passa a ter uma agenda mais intensa de apresentação de ideias, mostrando o que pensa sobre o Brasil e também aquilo que realizou como gestor”, comentou o governador paranaense.

O levantamento aponta para empate técnico entre Lula (PT) e Ratinho Junior no cenário estimulado de segundo turno, dentro da margem de erro de dois pontos para mais ou menos. O petista tem 43% da intenção de votos, enquanto o governador paranaense aparece com 39% da preferência do eleitorado.

No entanto, Ratinho Junior tem dificuldade para assumir o protagonismo contra Lula no primeiro turno. Conforme o cenário estimulado, ele fica atrás do atual presidente e de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com 9%. O petista e o filho 01 de Jair Bolsonaro lideram com 39% e 32%, respectivamente.

Metodologia: A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março de 2026. A pesquisa para foi contratada pela Record. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança desta pesquisa é de 95%. Registro no TSE nº BR-09353/2026.

Quem é Gilberto Kassab e qual o peso do PSD em 2026?

Gilberto Kassab é um dos políticos mais influentes do Brasil, conhecido como o principal articulador do “centro”. Ele é o fundador e presidente nacional do PSD (Partido Social Democrático) e, atualmente, ocupa o cargo de Secretário de Governo e Relações Institucionais do estado de São Paulo, na gestão de Tarcísio de Freitas. Para 2026, o peso do PSD é decisivo devido à sua posição estratégica de “fiel da balança” entre o governo Lula e a oposição.

Kassab anunciou que o partido definirá seu candidato à Presidência até 31 de março de 2026. Os três nomes cotados são os governadores:

Ratinho Jr. (Paraná)

(Paraná) Ronaldo Caiado (Goiás)

(Goiás) Eduardo Leite (Rio Grande do Sul)

Manda pra Tribuna!

“Você concorda com o posicionamento de Ratinho Jr como candidato da direita? Sim/Não/Não decidi”? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉



