Henna pra sobrancelhas: novos produtos põe fim a mitos

Por muito tempo, a henna foi um truque rápido para realçar as sobrancelhas e destacar o olhar. Bastava misturar o pó, aplicar e esperar alguns minutos para revelar o novo formato. Agora, essa técnica tradicional voltou com tudo, só que bem mais moderna.

Feita a partir da planta Lawsonia inermis, a henna vem sendo redescoberta por quem busca praticidade e um visual natural, mas sem abrir mão da segurança. A diferença é que as fórmulas atuais estão mais estáveis, têm ativos de cuidado com a pele e prometem um resultado uniforme até o desbotamento total.

Mesmo sendo um produto vegetal, a henna precisa de cuidados. As versões usadas em tatuagens corporais, por exemplo, não são indicadas para o rosto, já que podem causar irritações na pele e manchas permanentes. O ideal é optar por hennas desenvolvidas especificamente para sobrancelhas, com registro na Anvisa e testes dermatológicos.

Na aplicação, a precisão faz toda a diferença. A pele deve estar limpa e livre de oleosidade para que o pigmento fixe bem. A dica é começar pela cauda da sobrancelha e avançar em direção ao início, criando um degradê natural. O produto age por alguns minutos e, após a remoção com algodão úmido, o contorno aparece mais definido.

Henna dura pouco, mas o resultado compensa

A henna é uma das opções mais práticas para quem quer sobrancelhas marcadas sem precisar recorrer a procedimentos definitivos. Em média, o pigmento dura de 10 a 15 dias, variando conforme o tipo de pele e a rotina de cuidados. Peles oleosas desbotam mais rápido; já as secas seguram a cor por mais tempo.

Para prolongar o efeito, vale seguir alguns cuidados simples: não molhar o rosto nas primeiras horas, evitar cremes e demaquilantes oleosos e não esfregar a região com a toalha. Ademais, pentear os fios com uma escovinha limpa e aplicar uma pasta modeladora para sobrancelhas ou um rímel incolor ajuda a manter o formato por mais tempo.

Nova geração de hennas brasileiras

A henna da marca Master possui uma fórmula exclusiva, bem como combina pigmentação intensa e ativos de tratamento, reforçando a tendência de produtos de beleza que também cuidam. A fórmula contém extratos de jaborandi e bambu, que ajudam na regeneração dos fios e na saúde da pele.

Outro diferencial é o fixador e intensificador 2 em 1, que facilita o preparo e garante cor mais uniforme. Há ainda o gel removedor, desenvolvido para correções seguras sem irritar a pele. Tudo é testado dermatologicamente e embalado em frascos de vidro escuro, que preservam o pigmento e aumentam sua durabilidade.

“Mais do que um lançamento, a linha representa a evolução de um mercado que aposta em tecnologia, bem-estar e segurança como pilares da beleza moderna”, destaca Ana Paula Giffoni, diretora da Vermonth.

Mitos sobre a henna

Com o avanço das fórmulas, a henna deixou para trás alguns mitos. Marcas nacionais começaram a investir em fórmulas seguras e desenvolvidas especialmente para o clima brasileiro.

“A henna deixou de ser apenas um pigmento e passou a representar um cuidado mais completo com o olhar. A consumidora busca resultados rápidos, mas também segurança, e essa foi a base do desenvolvimento da linha Master”, explica Ana Paula.

MITOS: O que ficou no passado

Mito : deixa a sobrancelha esverdeada! As melhores fórmulas atuais não têm esse efeito. O pigmento simplesmente clareia gradualmente até desaparecer.

: deixa a sobrancelha esverdeada! As melhores fórmulas atuais não têm esse efeito. O pigmento simplesmente clareia gradualmente até desaparecer. Mito : é tóxica! Fórmulas modernas e regulamentadas são feitas de compostos vegetais e livres de metais pesados.

: é tóxica! Fórmulas modernas e regulamentadas são feitas de compostos vegetais e livres de metais pesados. Mito: o resultado final é imediato! A cor pode parecer escura logo após a aplicação, mas ela suaviza naturalmente nas horas seguintes.

o resultado final é imediato! A cor pode parecer escura logo após a aplicação, mas ela suaviza naturalmente nas horas seguintes. Mito: não é para todos! Desde que se utilize um produto específico para o rosto e testado, gestantes e adolescentes podem, em geral, recorrer ao método.