Uma enzima presente na bactéria Staphylococcus aureus altera a estrutura da parede celular do micro-organismo e pode aumentar sua resistência à vancomicina, antibiótico usado como última opção contra infecções graves. A descoberta revela um mecanismo até então desconhecido de adaptação bacteriana e abre caminho para novas estratégias contra a resistência antimicrobiana, segundo informações da agência internacional de notícias de saúde.

O Staphylococcus aureus é conhecido por desenvolver resistência a múltiplos antibióticos, incluindo a vancomicina, medicamento empregado no tratamento de infecções causadas por estafilococos resistentes. Pesquisadores das Universidades de Jyväskylä e Helsinque, na Finlândia, identificaram que a enzima LytU modifica a parede celular da bactéria, estrutura complexa que a protege de agressões externas e serve de alvo para diversos antibióticos.

A parede celular bacteriana é composta principalmente por peptidoglicano. Diferente de outras proteínas da mesma família enzimática, a LytU não rompe as ligações usuais nessa estrutura. Em vez disso, quebra uma ponte específica que desempenha papel central na formação de conexões cruzadas na parede celular, explicou o professor Perttu Permi, da Universidade de Jyväskylä, que liderou o estudo publicado na revista científica Nature Communications.

Nos experimentos, bactérias que produziram mais enzima LytU mostraram resistência cerca de 30 vezes maior à vancomicina em comparação com bactérias de controle. Porém, a atividade da LytU precisa ser rigidamente controlada: enquanto o aumento moderado da enzima pode elevar a resistência ao antibiótico, a atividade excessiva prejudica a construção normal da parede celular.

A descoberta conecta dois processos aparentemente opostos: a remodelação da parede celular bacteriana e a resistência a antibióticos. Segundo Permi, a enzima oferece uma nova perspectiva sobre como o Staphylococcus aureus adapta sua parede celular em resposta ao estresse causado por antibióticos. Estudos adicionais são necessários para determinar a contribuição da LytU à resistência em isolados clínicos e cepas adaptadas.

Os resultados mostram que pequenas modificações na estrutura da parede celular podem afetar a ação dos antibióticos. A resistência antimicrobiana representa um dos principais desafios da medicina moderna, especialmente quando bactérias desenvolvem resistência a medicamentos que são as últimas opções de tratamento disponíveis.