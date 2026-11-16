A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de todos os lotes de dois alvejantes tira-manchas à base de percarbonato de sódio, o Brankissimo Alvejante e o Alveclean Tira Manchas em Pó. A decisão foi publicada nesta segunda-feira (16) no Diário Oficial da União. Os produtos são popularizados nas redes sociais e vendidos pela internet. A comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e o uso foram proibidos. As informações são da Agência Brasil.

Segundo a Anvisa, ambos os alvejantes não possuem regularização sanitária e são fabricados por empresas sem autorização de funcionamento para a produção desse tipo de produto.

O percarbonato de sódio é uma substância química usada para remover manchas de tecidos e superfícies.

Cosmético para próteses capilares também foi proibido

A resolução da agência também determinou a apreensão de todos os lotes do produto Lace Glue, usado para fixar próteses capilares. Da mesma forma, o cosmético não tem registro e é produzido por empresa sem autorização de funcionamento.