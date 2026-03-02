“Dia D” do Março Lilás tem palestras e workshop gratuitos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta terça-feira (03/03), a Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC) abre as portas da Casa Rosa para um dia de transformação e cuidado. O “Dia D” da campanha Março Lilás é um convite especial para que mulheres de toda a região priorizem sua saúde e se informem sobre a prevenção do câncer de colo do útero.

A programação foi pensada para acolher pacientes e público externo com informação de qualidade e momentos de bem-estar. A ação conta com a força do Programa Conscientizar+, que traduz termos técnicos de saúde em uma linguagem simples e humana, aproximando a comunidade da prevenção.

Destaques da Programação

O evento começa cedo, às 09h00, com um café de boas-vindas. Logo após a abertura com autoridades, a nutricionista Adriana Zadrozny comanda uma palestra essencial sobre como a alimentação pode ser aliada na prevenção e no tratamento.

Para fechar a manhã com chave de ouro, o foco se volta para a autoestima: uma aula de automaquiagem será oferecida em parceria com a ABIHPEC, Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

9h: Café de recepção

9h30: Abertura oficial e fala das autoridades

10h: Palestra com a nutricionista Adriana Zadrozny

11h: Aula de automaquiagem com entrega de kits para pacientes (Parceria ABIHPEC / De Bem Com Você)