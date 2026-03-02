Fala Curitiba 2026 inicia consulta pública para melhorias nos bairros

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba deu início nesta segunda-feira (2/3) à primeira fase do Fala Curitiba 2026, consulta pública que permite aos moradores indicarem obras e serviços desejados para seus bairros no próximo ano. A participação pode ser feita pela internet ou em 176 pontos da cidade onde estarão os veículos Fala Móvel até o final de março.

Os cidadãos podem acessar o site do Fala Curitiba a qualquer momento para registrar suas sugestões, escolhendo entre 19 temas disponíveis. Além disso, quatro carros do Fala Móvel percorrerão as 10 Regionais de segunda a sexta-feira, coletando demandas presencialmente.

Esta etapa inicial, que vai até 31 de março, tem como objetivo reunir informações para orientar a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A partir de 1º de abril, terá início a segunda fase, que subsidiará a Lei Orçamentária Anual (LOA) e incluirá reuniões presenciais de priorização entre 25 de maio e 12 de junho.

O processo se encerrará em agosto com reuniões finais em cada regional e votação das dez ações prioritárias que integrarão a LOA para 2027. A presidente do Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), Beatriz Battistella, ressalta a importância da participação popular: “Sua voz transforma a nossa Curitiba”.

O Fala Curitiba é realizado pelo Imap e pela Secretaria do Governo Municipal, sendo reconhecido pela ONU como exemplo de governança participativa.