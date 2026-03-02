Guarda Municipal prende dupla por furto de fiação no Parolin

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Guarda Municipal de Curitiba prendeu dois homens por furto de fiação na manhã desta segunda-feira (2/3) na região do Parolin. A ação ocorreu após moradores informarem que suspeitos estariam cortando cabos nas proximidades. Equipes da viatura do bairro Portão, que realizavam patrulhamento acompanhando a linha de ônibus Alferes Poli, foram acionadas e localizaram os suspeitos em cima de um muro, no momento em que cortavam a fiação.

Durante a abordagem, os agentes constataram que os homens estavam com um relógio padrão da Copel (Companhia Paranaense de Energia). Os suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes para os procedimentos legais cabíveis.

O furto de cabos e fios de cobre é uma prática que causa prejuízos à população e compromete serviços essenciais, como energia elétrica, semáforos e sistemas de comunicação. Para combater esse tipo de crime, a Prefeitura de Curitiba criou a Ação Integrada Cabo Seguro (Aics), que reúne secretarias municipais e empresas de serviços públicos.

A Guarda Municipal orienta que a população denuncie movimentações suspeitas pelo telefone 153.