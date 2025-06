Deputada pede inclusão de vacina contra bronquiolite no SUS

+ Leia mais: Parque famoso de Curitiba tem nome desconhecido e já foi “praia artificial”

Segundo a parlamentar, a incorporação do imunizante no calendário nacional é uma medida necessária. “A ciência já comprovou a eficácia da vacina, com resultados consistentes na prevenção de hospitalizações por infecções respiratórias em bebês”, pontuou.

Estudos apontam que a vacina reduziu em até 82% as internações em casos graves provocados pelo vírus sincicial respiratório. “É uma solução moderna, segura, de dose única e com custo-efetividade comprovada. Precisamos garantir o acesso gratuito a essa proteção para todas as crianças brasileiras”, defendeu Maria Victoria.

Vacina

Atualmente, o SUS oferece apenas o palivizumabe, indicado para prematuros ou grupos de risco, que exige múltiplas aplicações e apresenta custo elevado. O nirsevimabe, por outro lado, é administrado em dose única e possui ação prolongada, tornando-se alternativa eficaz e prática para proteger o público infantil de forma universal.

“Estamos no início do inverno e os dados mostram que as internações por bronquiolite se intensificam justamente nesta época, sobrecarregando os hospitais e colocando vidas em risco. A prevenção é o melhor caminho. Com a inclusão do nirsevimabe no SUS, estaremos reduzindo internações e salvando vidas”, frisou a deputada.