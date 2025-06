WhatsApp vai passar a exibir anúncios: saiba o que muda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Preparem-se para mudanças no WhatsApp. O aplicativo de mensagens mais usado no país anunciou novidades que prometem mudar a experiência dos usuários. A partir de agora, a aba “Atualizações” – aquela que você usa para ver os “Status” dos seus contatos – ganhará um novo propósito: exibir anúncios.

A empresa garante que essa novidade vai facilitar a descoberta de negócios locais. Os canais do WhatsApp, que já fazem sucesso, agora terão versões pagas. Com uma assinatura, você poderá receber conteúdos exclusivos de canais favoritos.

+ Leia mais Lotérica no Centro de Curitiba é isolada após ameaça de bomba!

Para os mais conservadores, que usam o WhatsApp apenas para conversar com a família e amigos, nada muda. A empresa assegura que o serviço básico continuará o mesmo.

Outra novidade são os canais promovidos. Será mais fácil descobrir conteúdos interessantes enquanto você navega pelo guia de canais. Os administradores terão ferramentas para aumentar a visibilidade, com canais patrocinados ganhando uma identificação especial.

O WhatsApp garante que as mensagens pessoais, chamadas e status continuam protegidos por criptografia. Para exibir anúncios relevantes, serão usados dados limitados, como sua localização e idioma.

Se você conectou sua conta do WhatsApp com outras redes da Meta, como Facebook e Instagram, suas preferências de anúncios nessas plataformas também serão consideradas. Mas fique tranquilo: seu número de telefone não será vendido nem compartilhado com anunciantes.