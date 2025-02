Curso gratuito para gestantes vai começar; inscreva-se

Para dar informações qualificadas e prestar apoio e cuidado às famílias, o Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Fátima da Unimed Curitiba oferecer o curso preparatório para gestantes e seus acompanhantes. As aulas são ministradas por médicos cooperados experientes e uma equipe multidisciplinar especializada nas etapas e nos cuidados durante a gestação e a maternidade, com temas que vão de parto, puerpério, cuidados com o recém-nascido, amamentação até os primeiros dias de vida do bebê.

O curso acontece tanto presencial quanto virtualmente. As famílias que participarem do curso presencial poderão conhecer as instalações revitalizadas da maternidade da Unimed Curitiba, que agora conta com uma estrutura moderna e de alta qualidade, com atendimento e serviços especializados, humanizados e inovadores tanto no pronto atendimento, no centro obstétrico, nos consultórios do centro de especialidades, nas salas para inserção de DIU, nos 14 leitos da UTI neonatal quanto nos 49 leitos hospitalares, divididos em enfermaria, apartamentos e suítes.

Em 2024, mais de 900 gestantes e acompanhantes participaram do curso. A ação é aberta sem custo para clientes Unimed, particulares e de outros planos de saúde.

As vagas são limitadas e as inscrições são feitas pelo portal da Unimed Curitiba conforme disponibilidade. A gestante pode escolher um dia entre as duas datas disponibilizadas a cada mês e deve estar no 3º trimestre de gestação na data do curso.

Depois de preencher o formulário de pré-inscrição, a gestante deve aguardar o contato da equipe da maternidade, que irá confirmar a inscrição via WhatsApp.

Veja as datas disponíveis para o curso

Fevereiro: 8 e 22/2 (virtual)

Março: 8 e 22/3 (presencial/virtual)

Abril: 5 e 26/4 (presencial/virtual)

Maio: 10 e 24/5 (presencial/virtual)

Junho: 7 e 28/6 (presencial/virtual)

Julho: 5 e 19/7 (presencial/virtual)

Agosto: 9 e 23/8 (presencial/virtual)

Setembro: 13 e 27/9 (presencial/virtual)

Outubro: 4 e 18/10 (presencial/virtual)

Novembro: 8 e 29/11 (presencial/virtual)

Dezembro: 13/12 (presencial/virtual)

Horário da aula: das 8h às 15h30.

Local da aula presencial: auditório do Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Fátima (av. Visconde de Guarapuava, 3077 – Centro).

Inscrições: https://www.unimedcuritiba.com.br/noticias/curso-para-gestantes-na-maternidade-fatima-em-2025

Se tiver dúvidas, entre em contato com o Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Fátima da Unimed Curitiba pelo WhatsApp no número (41) 2104-0356.