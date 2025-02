Atividades esportivas gratuitas em Curitiba voltam na segunda; veja como se inscrever

As aulas de 86 modalidades esportivas oferecidas pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) de Curitiba reiniciam na segunda-feira (10), para mais de 33 mil matriculados. E no dia 17 de fevereiro, a Smelj abrirá novas vagas em diversas modalidades nos 39 equipamentos da prefeitura.

As atividades retornam após o período de férias de verão e de capacitação dos professores da secretaria, que receberam treinamento em novas metodologias de ensino. Diversos equipamentos passaram por melhorias para otimizar a prática esportiva.

Durante as férias, segundo a prefeitura, a Smelj também investiu na aquisição de materiais esportivos e fez a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, incluindo os aparelhos de musculação. Houve substituição de materiais de piscina, como aquecedores, compressores e motobombas, para oferecer um atendimento cada vez melhor à população curitibana.

Quem volta

As aulas serão retomadas para os alunos já inscritos no portal Curitiba em Movimento, bem como aqueles que se matricularam desde o ano passado. As atividades do programa Escola + Esporte=10 (EE10), que acontecem no contraturno escolar, também voltam na próxima segunda-feira.

O secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Professor Euler, afirma que tudo está preparado para receber os alunos. “São mais de 30 mil pessoas atendidas em toda a cidade, lembrando que também temos vagas especialmente ofertadas para pessoas com deficiência. Todos os nossos alunos são muito bem-vindos e a capital do esporte está pronta para oferecer aulas de qualidade, com o que tem de melhor para a prática esportiva, tudo de graça”, afirmou Professor Euler.

Novas vagas em fevereiro

Novas vagas em diversas modalidades nos 39 equipamentos da Prefeitura serão abertas pela Smelj no dia 17 de fevereiro.

Quem ainda não está matriculado, mas tem interesse em praticar uma atividade física gratuita, poderá se cadastrar no portal Curitiba em Movimento. O portal está disponível e utiliza o sistema e-Cidadão da Prefeitura de Curitiba.

O interessado pode escolher a atividade física e o local que deseja frequentar. Se houver vagas disponíveis, a inscrição pode ser feita diretamente no site, assim como o agendamento para a avaliação física.

Faz bem para a saúde

A professora da Smelj Adriana Salon Filipeto destaca que a prática de atividade física é essencial para a boa saúde física e mental de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.

“Fazer exercício faz bem à saúde e prolonga a vida. Ninguém precisa ser um atleta, o importante é se movimentar, se exercitar e curtir a vida. A Smelj oferece pilates, ginástica, lutas, dança, natação, tudo de graça. Então não tem motivo para ficar em casa”, disse Adriana.

A falta de atividade física, combinada a uma dieta rica em calorias e pobre em nutrientes, representa uma grave ameaça à saúde e é responsável por quase 5 milhões de mortes anuais no mundo. No Brasil, cerca de 47% da população é sedentária, o que leva a 300 mil mortes por ano devido a doenças relacionadas ao sedentarismo.

Não importa qual exercício você escolha — correr, caminhar, ir à academia ou nadar — o importante é se mover. Esses exercícios ajudam a melhorar a saúde e a prevenir doenças crônicas, como as cardiovasculares.

Para quem não está acostumado, o ideal é começar de forma gradual, aumentando aos poucos tanto a frequência quanto a intensidade das atividades.