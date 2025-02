Nova fábrica em Curitiba terá investimento milionário na construção

A Neoortho, referência nacional em soluções ortopédicas anunciou que vai construir uma nova fábrica em Curitiba. Com um investimento de aproximadamente R$ 120 milhões, a unidade irá triplicar a capacidade produtiva da empresa, chegando a até 5 milhões de peças por ano, consolidando sua posição como uma das maiores referências tecnológicas do setor no Brasil e impulsionando a economia local. O anúncio ocorre em um momento especial, pois, em 2025, a Neoortho celebra 20 anos no mercado.

“O crescimento expressivo que tivemos nos últimos anos reforça a necessidade de expandirmos nossa estrutura para atender a crescente demanda do mercado brasileiro e da América Latina. A nova fábrica é um passo fundamental para continuarmos inovando e ampliando nosso impacto na saúde”, destaca o fundador e presidente da Neoortho, Dr. Geninho Thomé.

De 2020 a 2024, a Neoortho registrou um crescimento de aproximadamente 20% ao ano. Com a nova unidade, a empresa fortalece sua capacidade produtiva e amplia sua interlocução com o setor da saúde, criando espaços para eventos, workshops e uma maior aproximação com os principais tomadores de decisão da área. Além disso, o projeto reforça a posição de Curitiba como um polo industrial e tecnológico estratégico para o país.

A nova sede terá uma área total de 7,7 mil metros quadrados, um salto significativo em relação à atual estrutura, que conta com 1,8 mil metros quadrados de fábrica e 400 metros quadrados de escritório. A integração entre fábrica e escritório será um diferencial, promovendo maior eficiência operacional e comunicação entre os colaboradores.

Atualmente, a Neoortho conta com 199 colaboradores diretos e cerca de 1.000 indiretos. Com a nova fábrica, haverá um aumento de aproximadamente 25% nas oportunidades de emprego direto, impulsionando ainda mais o setor e a economia local. A inauguração está prevista para o primeiro semestre de 2026.

“Esse novo espaço permitirá um fluxo de trabalho mais linear, com processos ainda mais organizados e tecnológicos. Estamos criando um ambiente que favorece a inovação e a produtividade, consolidando a Neoortho como referência em soluções ortopédicas. Além disso, reafirmamos o compromisso da Neoortho com Curitiba, contribuindo para a geração de empregos e o desenvolvimento econômico local”, explica o diretor industrial, Pedro Carvalho.

Para Carvalho, a nova fábrica permitirá ampliar a capacidade produtiva e aprimorar a infraestrutura, garantindo processos ainda mais otimizados. “Esse avanço representa um grande passo para a Neoortho e reforça nosso compromisso com a excelência e a inovação. Nossa base sempre foi Curitiba, e seguimos investindo no crescimento da cidade como um polo de referência no setor”., complementa o executivo.

A expansão terá um ambiente mais integrado para os colaboradores, fortalecendo a cultura da Neoortho e promovendo uma maior troca de conhecimento entre as equipes. “Queremos proporcionar um espaço moderno e funcional que incentive a inovação e a colaboração diária”, acrescenta Carvalho.

A nova unidade também contará com uma área exclusiva para a Neocustom, a divisão da Neoortho dedicada à fabricação de implantes personalizados em 3D e titânio. Esse avanço reforça o compromisso da empresa com a personalização e a precisão no tratamento de pacientes, fortalecendo a medicina de alta performance no país.

