Ruas do Centro de Curitiba vão passar por mega obra de requalificação

Alvo muitas reclamações de comerciantes, trabalhadores e visitantes, ruas do Centro de Curitiba vão começar a passar por uma grande requalificação, pelo menos é o que promete a prefeitura de Curitiba. As vias vão ganhar asfalto novo, calçadas amplas e acessíveis e modernização do sistema de iluminação em LED. As obras fazem parte do Plano de Redesenvolvimento da Região Central e os primeiros passos da obra começam nas próximas semanas.

O decreto municipal 593, que criou a comissão de trabalho formada por representantes do município, do Governo do Estado, da Câmara Municipal, de entidades de classe e da sociedade civil organizada, foi assinado pelo prefeito Eduardo Pimentel, em frente ao Paço da Liberdade, na Praça Generoso Marques

“A administração vai estar 24 horas olhando para a cidade toda. Cerca de 90% de nossas obras e ações estão nos bairros e vão continuar, mas nós vamos olhar com muita atenção para o Centro, que é o coração da cidade”, prometeu o prefeito Eduardo Pimentel.

1,7 mil luminárias em LED

Na parte de infraestrutura urbana, serão três principais frentes que começam em breve. A modernização da iluminação pública em 52 ruas, com a substituição de aproximadamente 1.700 luminárias convencionais por LED, que são mais eficientes e econômicas.

Quais ruas passarão pela requalificação?

Estão entre as vias que serão contempladas as alamedas Augusto Stelfeld, Cabral, Doutor Carlos de Carvalho e Princesa Isabel e as ruas 24 de Maio, André de Barros, Álvaro Ramos, General Carneiro, José Loureiro, Marechal Deodoro, Marechal Hermes, Nunes Machado, Saldanha Marinho, Visconde do Rio Branco, XV de Novembro e Travessa Nestor de Castro, além das praças Praça José Borges de Macedo, Praça Senador Corrêa.

A requalificação prevê ainda novas calçadas. Serão 15 km em vias de grande circulação, de concentração e comércios e que fazem ligação dos bairros na região central. Entre as vias contempladas com as novas calçadas estão a Voluntários da Pátria, João Negrão, Saldanha Marinho, Conselheiro Laurindo e a conclusão da obra em andamento na Emiliano Perneta.