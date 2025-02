Banheiro a céu aberto: problema que ‘cheira mal’ no Centro de Curitiba

Na região central de Curitiba, especialmente nas proximidades da rodoviária, é comum ver pessoas vivendo sob pontos de ônibus e marquises. Para quem mora ou trabalha nessa área, a insegurança vai além da quantidade de pessoas em situação de rua em frente a comércios e prédios, chegando à sujeira e falta de higiene. Ruas têm se transformado em verdadeiros banheiros a céu aberto.

Sem banheiro para as necessidades mais básicas, fica evidente onde as pessoas em situação de rua se aliviam. Pelas ruas do Centro, o mau cheiro virou um problema permanente, apesar da abertura do FAS-SOS (Centro Intersetorial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua), na esquina da Rua Dr. Faivre e Avenida Affonso Camargo, em março de 2024. No local, a prefeitura oferece acolhimento pernoite, banheiro, banho entre outros.

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

“O mau cheiro está ainda mais forte do que antes. As pessoas continuam fazendo as necessidades a céu aberto, enquanto tem gente passando nas ruas. Temos que lavar urina nas portas quase todos os dias e já tivemos que juntar fezes. É terrível”, comentou um comerciante da região para a reportagem da Tribuna.

A população de rua que mora na região poderia ir até o local para fazer as necessidades, mas uma grande parcela ainda resiste em utilizar o FAS-SOS por causa da hostilidade da segurança. “Eles não gostam que a gente vá até lá, ficam apressando, são agressivos. Não somos tratados como gente”, detalhou um jovem que reside nas marquises da Dr. Faivre.

Para uma moradora da região, que não quis se identificar, a intenção da Prefeitura é boa, mas não tem o resultado desejado. “É um problema de saúde e política pública, tem que ter um olhar maior para a população em situação de rua, não dá pra tratar apenas os sintomas. Enquanto isso, sofremos com a violência e a falta de higiene.”

Violência incomoda

“Eu amava morar ali, tem tudo perto, mas chegou em um ponto que não dava mais para andar na rua. Um dia eu estava indo no Mercado Municipal no horário do almoço e tentaram roubar minha mochila. Não é que acontece sempre, mas acontece muito para uma região que não deveria acontecer. Tive que me mudar porque estava cansada, comecei a ficar paranóica”, relata uma ex-moradora da Rua Átilo Bório.

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

A combinação do uso de entorpecentes e álcool é apontada por especialistas como o grande potencializador da violência. As drogas, lícitas ou não, são usadas como forma de minimizar os problemas de residir nas ruas, como a fome e o frio, mas também como modo de socialização.

“As ameaças são constantes, eles acham que temos a obrigação de fazer doações. No período que o restaurante está aberto presenciamos muitos roubos e furtos na região. Temos um segurança particular, mas apenas para o período noturno. De dia, tentamos o diálogo, o que tem sido muito difícil”, detalha o dono de um estabelecimento na Avenida Presidente Affonso Camargo que preferiu não se identificar.

O que a prefeitura e a segurança pública dizem?

Por meio de nota, a Fundação de Ação Social (FAS) ampliou os roteiros e intensificou os já existentes durante todo o mês de janeiro de 2025, em ruas e praças da região central da cidade para oferta de serviços para pessoas em situação de rua. “Tais ações são realizadas pelas equipes de abordagem social e se concentram em pontos estratégicos onde há mais circulação e permanência dessa população. O trabalho segue em constante ajuste nas abordagens, conforme os pontos identificados. As ações contemplam as ruas Dr. Faivre e Av. Afonso Camargo, a Rodoferroviária e o Mercado Municipal. Há ainda reforço com as próprias equipes do Centro Intersetorial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua, chamado de FAS SOS, composto pela Casa de Passagem e Centro POP Doutor Faivre, para monitorar e reforçar o atendimento, com objetivo de referenciar os usuários aos serviços”, informou a FAS.

Já a Polícia Militar do Paraná (PMPR), reforça que atua diariamente na região e que

as ações de prevenção são fundamentadas. “A PMPR reitera seu compromisso em servir a comunidade paranaense e reforça que é imprescindível a participação da população. Diante dessa demanda referente a região central da capital, a PMPR esclarece que tem realizado ações com o intuito de reforçar o policiamento nesta área e coibir crimes contra o patrimônio, as quais já resultaram na apreensão de drogas na prisão de algumas pessoas”, comunicou a Polícia Militar.

População em situação de rua em Curitiba

De acordo com o CadÚnico, do Governo Federal, o número de pessoas em situação de rua aumentou 27% no Paraná. Em agosto de 2023, eram 11.497 famílias. No mesmo mês de 2024, eram 14.638. A capital paranaense concentra o maior número da população. Até o início do segundo semestre do ano passado, eram 4.057 famílias.

Pobreza extrema e inexistência de moradia

O Decreto nº 7.053 de 23 de dezembro de 2009 considera população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória.

As estratégias para o cuidado à população em situação de rua são orientadas pela Política Nacional para a População em Situação de Rua, instituída através do mesmo decreto. Ela tem como objetivo garantir o acesso a serviços e programas de saúde, educação, qualificação profissional e trabalho.