Curitiba oferece programa gratuito para ajudar fumantes a parar

A Prefeitura de Curitiba oferece gratuitamente o Programa de Controle do Tabagismo em unidades de saúde da cidade nos períodos da manhã e tarde. De janeiro a abril deste ano, 903 usuários iniciaram o tratamento, e 325 estavam sem fumar na quarta sessão, representando taxa de abstinência de 36%.

O programa é estruturado em quatro encontros com Terapia Cognitivo-Comportamental e apoio medicamentoso quando necessário. As informações são da Prefeitura de Curitiba.

O tabagismo é considerado pandemia pela Organização Mundial da Saúde, causando aproximadamente 8 milhões de mortes por ano no mundo. A doença está associada à ocorrência de câncer em diferentes órgãos, doenças cardiovasculares e respiratórias graves. O Dia Mundial Sem Tabaco é comemorado em 31 de maio.

Segundo a coordenadora Elayne Busmayer, o programa é embasado pelo Instituto Nacional do Câncer e ajuda o paciente a entender por que fuma. Ao deixar o cigarro, os benefícios são imediatos, como estabilização da pressão arterial, melhora na circulação, aumento da oxigenação sanguínea e resgate do olfato e paladar. Muitos participantes relatam melhoria estética, na convivência em casa e na qualidade de vida geral.

Os dispositivos eletrônicos, conhecidos como Vapes, têm comércio proibido pela Anvisa, mas são consumidos em larga escala por adolescentes e adultos jovens. Dos 903 usuários que iniciaram nos grupos este ano, apenas 15 eram usuários de dispositivos eletrônicos. Dados da Organização Pan-Americana de Saúde apontam que 15 milhões de adolescentes de 13 a 15 anos em todo o mundo utilizam cigarros eletrônicos.

A enfermeira Mariana Nunes da Silva, coordenadora do grupo na Unidade de Saúde São Braz, explica que o maior desafio é a adesão e comprometimento do paciente ao longo do tempo. Entre 2023 e 2024, mais de 100 pacientes passaram pela unidade.

Os interessados podem solicitar atendimento diretamente na Unidade de Saúde de referência ou pela Central Saúde Já Curitiba, pelo telefone 41 3350-9000, que funciona de segunda a sexta das 7h às 22h e aos finais de semana das 8h às 20h.