Como funciona o novo tratamento para leucemia no SUS?

O Ministério da Saúde vai incluir no SUS um novo tratamento para leucemia mieloide aguda em adultos recém-diagnosticados. A terapia combina os medicamentos venetoclax e azacitidina e será oferecida a pacientes que não podem fazer quimioterapia intensiva. A nova opção estará disponível na rede pública em 180 dias.

O que é leucemia mieloide aguda?

É um tipo de câncer no sangue que começa na medula óssea, o tecido que produz células sanguíneas. Uma mutação genética faz com que essas células se tornem cancerígenas. Na forma aguda, a doença avança rapidamente e pode ser fatal se não tratada logo. É a leucemia aguda mais comum em adultos, especialmente idosos.

Para quem é indicado o novo tratamento?

A combinação de venetoclax com azacitidina é destinada a pacientes adultos com leucemia mieloide aguda que acabaram de receber o diagnóstico, mas que por condições clínicas não podem fazer o tratamento padrão com quimioterapia intensiva. É uma alternativa para esse grupo específico de pessoas.

Quando o tratamento estará disponível no SUS?

A nova terapia será oferecida na rede pública em até 180 dias após a publicação da portaria, que ocorreu em 15 de abril de 2026. Esse prazo está previsto na norma federal que regula a inclusão de novas tecnologias no Sistema Único de Saúde.

Quem recomendou a inclusão desse tratamento?

A decisão seguiu recomendação da Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. A medida também está alinhada ao Protocolo Clínico do Ministério da Saúde. O relatório técnico que fundamentou a decisão ficará disponível para consulta pública no portal da Conitec.

Por que o diagnóstico precoce é importante?

Na leucemia mieloide aguda, a doença avança rapidamente e pode ser fatal sem tratamento adequado. Identificar a doença nos primeiros estágios e encaminhar o paciente para atendimento especializado são passos essenciais para aumentar as chances de sucesso do tratamento e melhorar os resultados clínicos.