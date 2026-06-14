De carro fantasma a leilão: o que acontece com os veículos abandonados em Curitiba

Quem caminha pelos bairros de Curitiba já pode ter se deparado com algum veículo com pneus murchos e vidros quebrados, estacionado no mesmo lugar há meses. Os “carros fantasmas” geram reclamações que vão além da falta de vagas: envolvem segurança pública, poluição visual e o risco de se tornarem focos do mosquito da dengue.

O Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) é quem recebe as denúncias e realiza as vistorias. Nos últimos três anos, entre 2024 e o balanço parcial de junho de 2026, as equipes da prefeitura realizaram 4.957 vistorias em todas as regionais da capital para averiguar denúncias de abandono.

Em nota enviada à Tribuna do Paraná, o Departamento de Fiscalização explica que a maioria dos casos é resolvido na base do diálogo com os proprietários dos veículos. Segundo a pasta, os agentes priorizam a orientação prévia. Eles localizam os proprietários e os incentivam a promover a retirada voluntária do veículo, regularizando a situação antes que medidas administrativas mais severas sejam tomadas.

Caso o proprietário não realize a remoção após a abordagem, ele é notificado formalmente por meio de um aviso no Diário Oficial do Município (DOM). A partir da data de publicação, o dono possui um prazo de dez dias para fazer a remoção da via pública.

Em 2026, das 809 vistorias realizadas até o momento, 204 resultaram em notificações oficiais. Os pedidos formais de retirada mais recentes ocorreram em 1º de junho, com 30 avisos. Nesse caso, a situação foi registrada em 22 bairros de Curitiba. Veja a tabela:

Bairro Número de Notificações Campo Comprido 3 CIC 3 Água Verde 2 Pinheirinho 2 Santa Felicidade 2 São Braz 2 Abranches 1 Atuba 1 Bairro Alto 1 Boa Vista 1 Boqueirão 1 Butiatuvinha 1 Cabral 1 Cristo Rei 1 Hauer 1 Parolin 1 Pilarzinho 1 Portão 1 São Francisco 1 Tatuquara 1 Uberaba 1 Xaxim 1 Tabela: Tribuna do Paraná / Dados: SMDT

Em 2024, foram emitidas 309 notificações. Já em 2025, houve 467 publicações formais.

O que diz a lei?

Em Curitiba, a Lei Municipal nº 16.365/2024 define que um veículo é considerado abandonado após 30 dias se apresentar sinais visíveis de mau estado (lataria batida, ferrugem, vidros quebrados, falta de pneus ou servindo de depósito de lixo). Se o carro estiver em bom estado, mas permanecer na mesma vaga sem se mover, o prazo sobe para 90 dias.

Após os dez dias da notificação em Diário Oficial, o município pode fazer a remoção do veículo do local e levar para um pátio.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a lei municipal, o proprietário que quiser reaver o bem levado ao pátio público precisará comparecer ao órgão de trânsito, apresentar os documentos pessoais e do carro, e arcar com o pagamento das taxas estabelecidas, como o serviço de guincho e o valor das diárias de permanência no pátio.

A legislação federal, conforme Resolução do CONTRAN nº 623/2016, exige ainda que qualquer componente ou equipamento obrigatório de segurança que esteja danificado seja consertado antes que a liberação seja autorizada.

Quando o carro abandonado pode ser leiloado?

Se o dono não procurar o veículo e não pagar as pendências dentro do prazo legal, que é de 60 dias, o município inicia o processo de alienação. Sob o rito da Resolução 623/2016 do CONTRAN, o veículo é avaliado. Ele pode ser vendido como conservado e apto a voltar a circular após regularização de impostos e multas ou, caso os danos sejam graves ou o chassi esteja adulterado, será leiloado como sucata inservível, sendo proibido de voltar às ruas.

Conforme prevê a legislação, os valores arrecadados no leilão são usados para abater os débitos acumulados do automóvel.

Como denunciar um veículo abandonado em Curitiba?

Caso haja um veículo aparentemente abandonado na sua rua ou bairro, a denúncia pode ser feita pelos canais oficiais da prefeitura, pela Central 156:

Telefone: Disque 156 (ligação gratuita para Curitiba).

Disque 156 (ligação gratuita para Curitiba). Internet: Pelo site www.central156.org.br.

Pelo site www.central156.org.br. Aplicativo: App Curitiba 156 (disponível para Android e iOS).