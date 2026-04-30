Carreta Saúde da Mulher 2026 vai passar por 19 cidades do Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná lança nesta terça-feira, dia 5, o programa Carreta Saúde da Mulher 2026. O projeto resulta de parceria com a Volkswagen do Brasil, dentro do programa Paraná Competitivo, e conta com investimento de 10 milhões de reais. A iniciativa prevê 19 paradas ao longo do ano, com expectativa de realizar mais de 50 mil atendimentos e procedimentos em pelo menos 95 municípios paranaenses até 28 de novembro.
A primeira cidade a receber a Carreta Saúde da Mulher é Adrianópolis, na Rua Cassiano Rosa dos Santos, 25, no Vale do Ribeira. O atendimento na região se estende até 9 de maio, beneficiando também municípios vizinhos. Esta é a segunda edição consecutiva do programa, que integra as ações do Paraná Rosa, iniciativa liderada pela primeira-dama Luciana Saito Massa.
Serviços oferecidos e novidades de 2026
A Carreta Saúde da Mulher disponibiliza gratuitamente consultas e exames fundamentais para a saúde feminina: mamografia, ultrassonografia de mama, ultrassonografia transvaginal, ultrassonografia de tireoide e coleta de exames citopatológicos, o papanicolau. A novidade desta edição é a inclusão de teleconsultas médicas no atendimento.
“O Paraná Rosa nasceu de um sentimento muito verdadeiro: o de cuidar de cada mulher paranaense com atenção, respeito e presença. A Carreta Saúde da Mulher representa esse compromisso chegando aonde muitas vezes o acesso é mais difícil, levando exames, orientação e acolhimento. É a realização de um sonho que estamos ampliando neste ano, para que mais mulheres tenham a oportunidade de se cuidar, se prevenir e olhar para a própria saúde com prioridade. Nosso objetivo é garantir que nenhuma mulher fique sem atendimento, independentemente de onde ela vive”, afirmou a primeira-dama à Agência Estadual de Notícias.
O roteiro completo da Carreta Saúde da Mulher inclui parada nas seguintes cidades:
- Adrianópolis,
- Wenceslau Braz,
- Congonhinhas,
- Rolândia,
- Tamarana,
- Cambira,
- Quintal do Sol,
- Indianópolis,
- Paraíso do Norte,
- Santa Isabel do Ivaí,
- Alto Paraíso,
- Xambrê,
- Nova Santa Rosa,
- Ouro Verde do Oeste,
- Medianeira,
- Mato Rico,
- Imbaú,
- Irati
- Campo Largo.
Os gestores municipais estão sendo consultados em todas as paradas, e as cidades vizinhas também terão acesso aos serviços.
Importância dos exames para a saúde da mulher
Os procedimentos disponíveis na Carreta Saúde da Mulher são essenciais para a detecção precoce de doenças que mais afetam a população feminina. A realização regular desses exames aumenta significativamente as chances de tratamento eficaz e reduz riscos de complicações. A mamografia identifica nódulos e sinais iniciais de câncer de mama, enquanto o papanicolau é fundamental para prevenir e diagnosticar o câncer do colo do útero. A ultrassonografia avalia alterações em órgãos como útero e ovários, e o ultrassom de tireoide detecta nódulos e disfunções da glândula.
O secretário estadual da Saúde, César Neves, destacou a continuidade do projeto: “Esse projeto inovador foi um sucesso. Levar o atendimento para mais perto das mulheres que vivem em regiões mais distantes e regionalizar a saúde é um dos grandes objetivos da gestão”, afirmou o secretário.
A diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, Maria Goretti David Lopes, assegurou o acompanhamento de todas as usuárias do Sistema Único de Saúde. “Todas as mulheres que tiveram alterações em seus exames estão sendo acompanhadas de perto pela Sesa e pelas secretarias municipais de saúde para garantir todo o suporte necessário, desde a investigação diagnóstica até o tratamento. Neste ano não será diferente e todas serão acompanhadas de perto”, assegurou a diretora.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o Paraná deve registrar 3.650 novos casos de câncer de mama e 790 casos de câncer do colo do útero em 2026. Essas doenças estão entre as principais causas de morte precoce de mulheres no estado. Quando confirmado o diagnóstico, o tratamento é garantido gratuitamente pelo SUS e deve iniciar no prazo máximo de 60 dias.
Rede oncológica disponível no Paraná
O estado conta com uma rede de atenção oncológica estruturada, com 24 estabelecimentos habilitados em 15 cidades. Entre eles estão o Hospital da Providência em Apucarana, Hospital Norte Paranaense em Arapongas, Hospital Angelina Caron em Campina Grande do Sul, Hospital São Lucas e Hospital do Rocio em Campo Largo, Hospital Santa Casa de Campo Mourão, Uopeccan e Ceonc em Cascavel, além de diversos hospitais em Curitiba como Hospital Evangélico Mackenzie, Hospital Erasto Gaertner, Hospital Santa Casa, Hospital São Vicente, Hospital de Clínicas e Hospital Infantil Pequeno Príncipe. A rede também inclui unidades em Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Umuarama e Pato Branco.
Resultados da primeira edição
Entre 16 de setembro e 12 de dezembro do ano passado, a Carreta Saúde da Mulher atendeu 10.040 mulheres e realizou 19.852 consultas e exames. Do total de procedimentos, 14.452 foram exames, incluindo mamografias, ultrassonografias e coletas de citopatológico. Desse universo, 62 mulheres apresentaram alterações que necessitaram de encaminhamento para exames complementares na rede de atenção especializada.