Carreta Saúde da Mulher 2026 vai passar por 19 cidades do Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná lança nesta terça-feira, dia 5, o programa Carreta Saúde da Mulher 2026. O projeto resulta de parceria com a Volkswagen do Brasil, dentro do programa Paraná Competitivo, e conta com investimento de 10 milhões de reais. A iniciativa prevê 19 paradas ao longo do ano, com expectativa de realizar mais de 50 mil atendimentos e procedimentos em pelo menos 95 municípios paranaenses até 28 de novembro.

A primeira cidade a receber a Carreta Saúde da Mulher é Adrianópolis, na Rua Cassiano Rosa dos Santos, 25, no Vale do Ribeira. O atendimento na região se estende até 9 de maio, beneficiando também municípios vizinhos. Esta é a segunda edição consecutiva do programa, que integra as ações do Paraná Rosa, iniciativa liderada pela primeira-dama Luciana Saito Massa.

Serviços oferecidos e novidades de 2026

A Carreta Saúde da Mulher disponibiliza gratuitamente consultas e exames fundamentais para a saúde feminina: mamografia, ultrassonografia de mama, ultrassonografia transvaginal, ultrassonografia de tireoide e coleta de exames citopatológicos, o papanicolau. A novidade desta edição é a inclusão de teleconsultas médicas no atendimento.

“O Paraná Rosa nasceu de um sentimento muito verdadeiro: o de cuidar de cada mulher paranaense com atenção, respeito e presença. A Carreta Saúde da Mulher representa esse compromisso chegando aonde muitas vezes o acesso é mais difícil, levando exames, orientação e acolhimento. É a realização de um sonho que estamos ampliando neste ano, para que mais mulheres tenham a oportunidade de se cuidar, se prevenir e olhar para a própria saúde com prioridade. Nosso objetivo é garantir que nenhuma mulher fique sem atendimento, independentemente de onde ela vive”, afirmou a primeira-dama à Agência Estadual de Notícias.

O roteiro completo da Carreta Saúde da Mulher inclui parada nas seguintes cidades:

Adrianópolis,

Wenceslau Braz,

Congonhinhas,

Rolândia,

Tamarana,

Cambira,

Quintal do Sol,

Indianópolis,

Paraíso do Norte,

Santa Isabel do Ivaí,

Alto Paraíso,

Xambrê,

Nova Santa Rosa,

Ouro Verde do Oeste,

Medianeira,

Mato Rico,

Imbaú,

Irati

Campo Largo.

Os gestores municipais estão sendo consultados em todas as paradas, e as cidades vizinhas também terão acesso aos serviços.

Importância dos exames para a saúde da mulher

Os procedimentos disponíveis na Carreta Saúde da Mulher são essenciais para a detecção precoce de doenças que mais afetam a população feminina. A realização regular desses exames aumenta significativamente as chances de tratamento eficaz e reduz riscos de complicações. A mamografia identifica nódulos e sinais iniciais de câncer de mama, enquanto o papanicolau é fundamental para prevenir e diagnosticar o câncer do colo do útero. A ultrassonografia avalia alterações em órgãos como útero e ovários, e o ultrassom de tireoide detecta nódulos e disfunções da glândula.

O secretário estadual da Saúde, César Neves, destacou a continuidade do projeto: “Esse projeto inovador foi um sucesso. Levar o atendimento para mais perto das mulheres que vivem em regiões mais distantes e regionalizar a saúde é um dos grandes objetivos da gestão”, afirmou o secretário.

A diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, Maria Goretti David Lopes, assegurou o acompanhamento de todas as usuárias do Sistema Único de Saúde. “Todas as mulheres que tiveram alterações em seus exames estão sendo acompanhadas de perto pela Sesa e pelas secretarias municipais de saúde para garantir todo o suporte necessário, desde a investigação diagnóstica até o tratamento. Neste ano não será diferente e todas serão acompanhadas de perto”, assegurou a diretora.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o Paraná deve registrar 3.650 novos casos de câncer de mama e 790 casos de câncer do colo do útero em 2026. Essas doenças estão entre as principais causas de morte precoce de mulheres no estado. Quando confirmado o diagnóstico, o tratamento é garantido gratuitamente pelo SUS e deve iniciar no prazo máximo de 60 dias.

Rede oncológica disponível no Paraná

O estado conta com uma rede de atenção oncológica estruturada, com 24 estabelecimentos habilitados em 15 cidades. Entre eles estão o Hospital da Providência em Apucarana, Hospital Norte Paranaense em Arapongas, Hospital Angelina Caron em Campina Grande do Sul, Hospital São Lucas e Hospital do Rocio em Campo Largo, Hospital Santa Casa de Campo Mourão, Uopeccan e Ceonc em Cascavel, além de diversos hospitais em Curitiba como Hospital Evangélico Mackenzie, Hospital Erasto Gaertner, Hospital Santa Casa, Hospital São Vicente, Hospital de Clínicas e Hospital Infantil Pequeno Príncipe. A rede também inclui unidades em Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Umuarama e Pato Branco.

Resultados da primeira edição

Entre 16 de setembro e 12 de dezembro do ano passado, a Carreta Saúde da Mulher atendeu 10.040 mulheres e realizou 19.852 consultas e exames. Do total de procedimentos, 14.452 foram exames, incluindo mamografias, ultrassonografias e coletas de citopatológico. Desse universo, 62 mulheres apresentaram alterações que necessitaram de encaminhamento para exames complementares na rede de atenção especializada.