Anvisa suspende linguiça por presença de bactéria perigosa, principalmente para gestantes

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu nesta quarta-feira (28) a venda da linguiça de carne suína defumada da marca KF Embutidos. Um laudo de análise microbiológica detectou a presença da bactéria Listeria monocytogenes no Lote 21/08/2026 do produto. As informações são da Agência Brasil.

A Listeria monocytogenes é uma bactéria que pode causar infecções graves, especialmente em gestantes, idosos e pessoas com o sistema imunológico enfraquecido.

Recolhimento do produto

Segundo a Anvisa, a Fábrica de Embutidos Zanetti informou que já iniciou o recolhimento voluntário do produto. A agência também suspendeu a fabricação, a distribuição, a propaganda e o consumo da linguiça.

Em nota, a Anvisa detalhou que o recolhimento voluntário é uma medida preventiva, adotada pela empresa interessada e demais empresas da cadeia produtiva de alimentos, que visa à imediata retirada de lotes de produtos do mercado de consumo.

Risco à saúde

A agência reforçou que quando o alimento representa risco ou agravo à saúde do consumidor, o recolhimento é obrigatório.