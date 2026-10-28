Tecpar pede à Anvisa para fornecer vacina contra varicela ao SUS

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) submeteu à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o pedido de registro da vacina contra a varicela. A aprovação é a etapa final para que o imunizante possa ser comercializado e aplicado no Brasil. Com o registro aprovado, o instituto prevê o fornecimento do primeiro lote com 7 milhões de doses ao Ministério da Saúde em 2027.

O pedido enviado à Anvisa reúne dados de testes científicos sobre a segurança, qualidade e eficácia do produto, além de documentação técnica sobre células utilizadas, equipamentos, ensaios clínicos, etapas do processo de fabricação, controle de qualidade e licenças operacionais. A estimativa é que o processo de análise leve entre seis meses e um ano.

Em 2025, o Tecpar foi selecionado como laboratório público fornecedor de vacinas contra a varicela e a raiva humana para o Ministério da Saúde por meio do programa de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP). O projeto é realizado em parceria com a biofarmacêutica chinesa Sinovac.

Nesta fase inicial da PDP, o produto finalizado será importado da China com a embalagem e marca Tecpar, passando por verificações de qualidade e temperatura no Brasil antes de ser enviado ao Ministério da Saúde. O objetivo do projeto é realizar a transferência de tecnologia para que a produção ocorra futuramente em solo nacional.

O Tecpar e a Sinovac já assinaram acordos de qualidade e analisam a minuta do contrato de fornecimento, que estabelece as regras de importação, distribuição e a relação comercial entre as instituições.

Infraestrutura em Maringá

A intenção do instituto é produzir as vacinas contra varicela e raiva humana na unidade em construção no Parque Tecnológico Industrial da Saúde, em Maringá. As obras de infraestrutura do local atingiram 65% de execução, com previsão de término para o final deste ano.

A equipe técnica da Sinovac apresentou ao Tecpar o layout da futura fábrica para verificação de adequação às exigências regulatórias brasileiras. As adequações necessárias serão encaminhadas à Prefeitura de Maringá. A próxima fase consistirá na elaboração do custeio dos projetos básico, executivo, da obra e da operação da unidade.

O que é a varicela e como funciona a vacinação

A doença: A varicela (catapora) é uma infecção viral contagiosa transmitida por tosse, espirros ou contato com o líquido das bolhas na pele. Os sintomas incluem manchas vermelhas, bolhas com coceira, febre e mal-estar. A infecção costuma ser leve em crianças, mas pode apresentar complicações em adultos, gestantes e pessoas imunodeprimidas.



A varicela (catapora) é uma infecção viral contagiosa transmitida por tosse, espirros ou contato com o líquido das bolhas na pele. Os sintomas incluem manchas vermelhas, bolhas com coceira, febre e mal-estar. A infecção costuma ser leve em crianças, mas pode apresentar complicações em adultos, gestantes e pessoas imunodeprimidas. Incidência: O Brasil registrou média anual de 11.515 casos entre 2017 e 2026.



O Brasil registrou média anual de 11.515 casos entre 2017 e 2026. Prevenção no SUS: A vacina integra o Calendário Nacional de Vacinação por meio da dose tetraviral (que protege contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela). Atualmente, a vacina monovalente contra a doença utilizada no país é importada de laboratórios estrangeiros.