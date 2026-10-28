Clube Candeias investirá R$ 15 milhões em unidades do Paraná até 2027

O Clube Candeias prevê investir R$ 15 milhões até 2027 na modernização de suas unidades em Guaratuba, Matinhos e Foz do Iguaçu, no Paraná. O aporte faz parte de um plano nacional de R$ 60 milhões voltado à atualização da infraestrutura da rede, que mantém empreendimentos próprios e parcerias com hotéis no Brasil e no exterior.

No Paraná, as obras previstas incluem melhorias nas coberturas, piscinas e sistemas de aquecimento de água. A iniciativa integra uma estratégia que combina a modernização das estruturas existentes com o desenvolvimento de novos empreendimentos turísticos.

Com 58 anos de história, o Clube Candeias informa ter emitido mais de 1,4 milhão de títulos ao longo de sua trajetória e registra faturamento anual de R$ 400 milhões. A operação nacional reúne 25 empreendimentos próprios, com 1.547 leitos distribuídos por seis estados, além de dois parques aquáticos.

Por meio de parcerias com operadoras de reservas, os associados também têm acesso a mais de 500 mil opções de hospedagem no mundo. Somente em 2026, foram comercializadas 217 mil viagens na rede própria, segundo a empresa.

Modernização e expansão

O plano de investimentos também contempla projetos fora do Paraná. Em Barra Velha, Santa Catarina, o hotel Candeias Bella Vista foi entregue reformado em 2025, após um aporte de R$ 25 milhões. Já em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, o clube está construindo um parque aquático anexo ao Hotel Goldfish, às margens do Rio Paraguai. A proposta é formar um complexo turístico voltado a pesca e lazer, com capacidade para receber entre 500 e 600 pessoas.

Para Rennan Monteiro, presidente do Clube Candeias, a estratégia considera as mudanças no orçamento das famílias e a busca por alternativas de viagem com custos mais previsíveis. Segundo ele, o clube atende diferentes públicos, com foco principalmente nas classes B e C.

A empresa também está atualizando sua identidade visual, em um trabalho conduzido em parceria com a agência FutureBrand. De acordo com Monteiro, a mudança busca aproximar a imagem da marca da dimensão atual da operação.

Unidade do Candeias em Foz do Iguaçu. (Crédito: Divulgação / Clube Candeias)

Novo modelo de título

Além das melhorias na infraestrutura, o Clube Candeias está lançando um novo modelo de título com prazo determinado, dividido em três categorias: Descobridor, Explorador e Desbravador. As opções foram desenvolvidas para atender diferentes perfis de viajantes, considerando frequência de uso, preferências, períodos de viagem e capacidade financeira.

Segundo Ricardo Pereira, diretor de Operações do clube, cada modalidade contempla de duas a três semanas de férias por ano, com possibilidades de utilização em períodos de baixa, alta e altíssima temporada, conforme as condições de cada linha.

A proposta integra hospedagem, viagens, experiências e benefícios oferecidos por parceiros nacionais e internacionais. O clube também passa a atuar como parceiro na venda de diárias para o mercado hoteleiro, além da comercialização de títulos.

Outra frente da nova fase é reaproximar associados que possuem títulos ativos, mas deixaram de utilizar os benefícios ao longo dos anos. Jean Santos, diretor comercial do Clube Candeias, afirma que a empresa tem mais de 400 mil títulos ativos e pretende fortalecer o relacionamento com essa base, ao mesmo tempo em que apresenta o produto a públicos mais jovens.