Anvisa libera venda de novos lotes de detergentes e desinfetantes Ypê

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou nesta sexta-feira (16) mais lotes de produtos Ypê que estavam suspensos desde maio. A autorização vale para detergentes e desinfetantes fabricados em novembro e dezembro de 2025 na unidade de Amparo (SP). As informações são da Gazeta do Povo.

A lista inclui quatro tipos de lava-louças (com enzimas ativas, comum, concentrado Green e toque suave) e dois desinfetantes (Bak e Pinho). A Anvisa tomou a decisão após a empresa apresentar laudos considerados satisfatórios.

A suspensão começou em novembro de 2025, quando a própria Ypê identificou a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa em lotes específicos de lava-roupas e determinou o recolhimento. Seis meses depois, uma inspeção encontrou 76 irregularidades no processo de fabricação. A Anvisa então suspendeu a circulação de 23 lotes, alegando risco de contaminação.

O caso gerou disputa política. Setores da direita acusaram a Anvisa de perseguir a Ypê por sua associação ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Outra alegação apontava tentativa de beneficiar a concorrente Minuano, ligada aos irmãos Joesley e Wesley Batista.

Porém, a identificação da bactéria partiu da própria Ypê em testes internos. A inspeção de maio de 2026 foi supervisionada pelo diretor Daniel Meirelles Fernandes Pereira, indicado por Bolsonaro em 2022, com participação da Vigilância Sanitária de São Paulo, dirigida por Manoel Bernardes de Lara Junior, nomeado no governo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A Unilever fez denúncias contra a fábrica em Amparo em outubro de 2025 e março de 2026. A Anvisa afirmou que a fiscalização já estava programada e não decorreu apenas dos apontamentos da concorrente.