Receita fácil

Coraçãozinho empanado no farofão de bacon: mais sucesso que Picanha no churrasco

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eloá Cruz
- Atualizado: 01/10/26 13h24
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Espetinho empanado na farofa de bacon.
Espetinho empanado na farofa de bacon. Foto: Pixabay / imagem ilustrativa.

O coração de frango é presença confirmada no churrasco, mas uma versão crocante e cheia de sabor vem chamando a atenção dos apaixonados por assados. Em vídeo publicado no Instagram, o assador e criador de conteúdo Patrício Carvalho ensina o passo a passo para transformar o tradicional espetinho em uma verdadeira iguaria: o coraçãozinho empanado no farofão de bacon.

A proposta combina a suculência da miudeza marinada em temperos com a crocância de uma casquinha de farinha panko misturada ao bacon triturado. O resultado equilibra textura e intensidade de sabor sem perder a essência do churrasco feito na brasa.

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O segredo da marinada e a crosta crocante

O diferencial da preparação começa bem antes de o espeto ir para a churrasqueira. Para garantir que a carne absorva o tempero e mantenha a umidade durante o cozimento, o churrasqueiro aposta em uma marinada líquida com base de shoyu, alho, chimichurri e suco natural de laranja, em que o toque cítrico ajuda a amaciar a fibra da proteína.

O destaque fica por conta da cobertura. Em vez do empanamento tradicional com ovo e farinha de trigo, os coraçãozinhos são passados diretamente em uma mistura de farinha panko e bacon frito. A gordura natural que resta nos pedaços de bacon atua como liga, fixando a crosta na carne e entregando crocância máxima ao entrar em contato com o calor da grelha.

Receita completa: Coraçãozinho empanado no bacon

Ingredientes

  • 1 kg de coraçãozinho de frango
  • 150 g de bacon
  • 100 g de farinha panko
  • 100 ml de shoyu
  • Suco de 1 laranja
  • 4 dentes de alho amassados
  • 1 colher de sopa de chimichurri
  • 1 colher de sopa de sal
  • 300 ml de água

Modo de preparo

Em um recipiente fundo, misture o shoyu, o suco de laranja, os dentes de alho amassados, o chimichurri, o sal e a água.

Adicione os coraçãozinhos de frango à mistura e deixe marinar por, no mínimo, 1 hora para fixação dos aromas e sabores.

Em uma frigideira, frite o bacon até que fique dourado e bem crocante. Retire o excesso de gordura com papel-toalha e espere esfriar.

Triture o bacon juntamente com a farinha panko. O ponto ideal é manter pequenos pedaços inteiros, evitando que a mistura vire pó, para garantir textura à casquinha.

Retire os coraçãozinhos da marinada e escorra o excesso de líquido. Passe cada unidade na mistura de panko com bacon, pressionando levemente com os dedos para que a farofa adira bem à superfície da carne.

Finalização na brasa

Com os coraçãozinhos empanados e dispostos nos espetos, leve o assado à churrasqueira em calor médio. É fundamental girar os espetos periodicamente para que a crosta doure de forma homogênea sem queimar a farinha panko, garantindo que o interior do coraçãozinho fique completamente assado e suculento.

Ao atingir o ponto dourado e crocante por fora, o prato está pronto para servir. A combinação entre o interior macio e a casquinha crocante defumada torna a receita uma excelente opção de entrada para renovar o cardápio do fim de semana.

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