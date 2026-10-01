Coraçãozinho empanado no farofão de bacon: mais sucesso que Picanha no churrasco

O coração de frango é presença confirmada no churrasco, mas uma versão crocante e cheia de sabor vem chamando a atenção dos apaixonados por assados. Em vídeo publicado no Instagram, o assador e criador de conteúdo Patrício Carvalho ensina o passo a passo para transformar o tradicional espetinho em uma verdadeira iguaria: o coraçãozinho empanado no farofão de bacon.
A proposta combina a suculência da miudeza marinada em temperos com a crocância de uma casquinha de farinha panko misturada ao bacon triturado. O resultado equilibra textura e intensidade de sabor sem perder a essência do churrasco feito na brasa.
O segredo da marinada e a crosta crocante
O diferencial da preparação começa bem antes de o espeto ir para a churrasqueira. Para garantir que a carne absorva o tempero e mantenha a umidade durante o cozimento, o churrasqueiro aposta em uma marinada líquida com base de shoyu, alho, chimichurri e suco natural de laranja, em que o toque cítrico ajuda a amaciar a fibra da proteína.
O destaque fica por conta da cobertura. Em vez do empanamento tradicional com ovo e farinha de trigo, os coraçãozinhos são passados diretamente em uma mistura de farinha panko e bacon frito. A gordura natural que resta nos pedaços de bacon atua como liga, fixando a crosta na carne e entregando crocância máxima ao entrar em contato com o calor da grelha.
Receita completa: Coraçãozinho empanado no bacon
Ingredientes
- 1 kg de coraçãozinho de frango
- 150 g de bacon
- 100 g de farinha panko
- 100 ml de shoyu
- Suco de 1 laranja
- 4 dentes de alho amassados
- 1 colher de sopa de chimichurri
- 1 colher de sopa de sal
- 300 ml de água
Modo de preparo
Em um recipiente fundo, misture o shoyu, o suco de laranja, os dentes de alho amassados, o chimichurri, o sal e a água.
Adicione os coraçãozinhos de frango à mistura e deixe marinar por, no mínimo, 1 hora para fixação dos aromas e sabores.
Em uma frigideira, frite o bacon até que fique dourado e bem crocante. Retire o excesso de gordura com papel-toalha e espere esfriar.
Triture o bacon juntamente com a farinha panko. O ponto ideal é manter pequenos pedaços inteiros, evitando que a mistura vire pó, para garantir textura à casquinha.
Retire os coraçãozinhos da marinada e escorra o excesso de líquido. Passe cada unidade na mistura de panko com bacon, pressionando levemente com os dedos para que a farofa adira bem à superfície da carne.
Finalização na brasa
Com os coraçãozinhos empanados e dispostos nos espetos, leve o assado à churrasqueira em calor médio. É fundamental girar os espetos periodicamente para que a crosta doure de forma homogênea sem queimar a farinha panko, garantindo que o interior do coraçãozinho fique completamente assado e suculento.
Ao atingir o ponto dourado e crocante por fora, o prato está pronto para servir. A combinação entre o interior macio e a casquinha crocante defumada torna a receita uma excelente opção de entrada para renovar o cardápio do fim de semana.