Como fazer hambúrguer caseiro suculento sem gastar muito e com segredo de chef

Fazer um hambúrguer suculento e saboroso em casa não exige ingredientes caros nem técnicas complicadas. A chef Bruna Lopes, que participou do programa Chef de Alto Nível da TV Globo em 2025, revelou em suas redes sociais que o verdadeiro segredo está na escolha da mistura de carnes e na proporção certa de gordura. Com acém e ponta de peito moídos, além de tempero na hora certa, qualquer pessoa consegue um resultado de hamburgueria profissional na própria cozinha.

Segundo a especialista, que já conta com mais de 2,3 milhões de seguidores no Instagram, não é necessário investir em cortes nobres ou caros como picanha ou filé mignon. Como a carne será moída, o verdadeiro diferencial está na escolha de cortes saborosos, com boa textura e a quantidade correta de gordura entremeada.

Hambúrguer artesanal caseiro: a ciência do blend

O grande segredo do hambúrguer está na mistura de carnes (o chamado blend) e, principalmente, no percentual de gordura. É a gordura que garante a liga natural da carne, além de proporcionar sabor e suculência a cada mordida.

Na frigideira ou chapa: A proporção ideal é de 80% de carne e 20% de gordura .

A proporção ideal é de . Na churrasqueira: A quantidade de gordura deve subir para 25% a 30%. Como o hambúrguer é assado na grelha, a gordura derrete, pinga no fogo e se perde em maior quantidade, exigindo essa porcentagem superior para não ressecar.

Para a receita de casa, Bruna utiliza a combinação de 200g de acém moído 2x com 160g de ponta de peito moído 2x. Outras opções de combinações que funcionam muito bem são:

Fraldinha + acém

Costela + acém

Peito + coxão duro

Ingredientes

200g de acém moído (2x)

160g de ponta de peito moído (2x)

4 fatias de bacon

4 fatias de mussarela

2 pães brioche

Maionese a gosto

Sal de parrilla e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Por que fugir dos temperos prontos?

Temperar a carne com antecedência ou usar temperos industrializados é um dos erros mais comuns no preparo caseiro. Os temperos prontos contêm conservantes e amidos que alteram a textura e o sabor natural. Além disso, colocar o sal muito tempo antes faz a carne desidratar e perder toda a água e suculência antes mesmo de ir para o fogo.

O ideal é temperar com sal e pimenta-do-reino moída na hora em que a carne estiver na chapa ou frigideira bem quente. Se você não gostar de pimenta ou tiver alguma restrição, temperar apenas com sal garante um resultado excelente.

Passo a passo do preparo

Molde os hambúrgueres: Misture o acém e a ponta de peito delicadamente. Modele os discos deixando-os levemente maiores que o pão, pois a carne encolhe ao dourar. Prepare os acompanhamentos: Em uma frigideira bem quente, doure as fatias de bacon até ficarem crocantes. Na mesma gordura do bacon, sele os pães brioche cortados ao meio até criarem uma casquinha dourada. Sele e tempere: Aqueça bem a chapa ou frigideira. Coloque o hambúrguer e adicione o sal e a pimenta-do-reino por cima na hora. Vire e derreta o queijo: Assim que o hambúrguer dourar por baixo e começar a mudar de cor nas bordas, vire a carne, tempere o outro lado, coloque as fatias de mussarela por cima e abafe por alguns segundos até o queijo derreter. Montagem: Passe maionese na base do pão brioche selado, acomode o hambúrguer com o queijo derretido, finalize com o bacon crocante e feche o pão. Sirva imediatamente!