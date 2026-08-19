Gastronomia

Como fazer hambúrguer caseiro suculento sem gastar muito e com segredo de chef

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 19/08/26 15h22
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Imagem mostra um hamburguer sendo grelhado no fogo.
Hambúrguer artesanal caseiro preparado com blend de acém e ponta de peito garante suculência e sabor profissional sem ingredientes caros Foto: Depositphotos.

Fazer um hambúrguer suculento e saboroso em casa não exige ingredientes caros nem técnicas complicadas. A chef Bruna Lopes, que participou do programa Chef de Alto Nível da TV Globo em 2025, revelou em suas redes sociais que o verdadeiro segredo está na escolha da mistura de carnes e na proporção certa de gordura. Com acém e ponta de peito moídos, além de tempero na hora certa, qualquer pessoa consegue um resultado de hamburgueria profissional na própria cozinha.

Segundo a especialista, que já conta com mais de 2,3 milhões de seguidores no Instagram, não é necessário investir em cortes nobres ou caros como picanha ou filé mignon. Como a carne será moída, o verdadeiro diferencial está na escolha de cortes saborosos, com boa textura e a quantidade correta de gordura entremeada.

Hambúrguer artesanal caseiro: a ciência do blend

O grande segredo do hambúrguer está na mistura de carnes (o chamado blend) e, principalmente, no percentual de gordura. É a gordura que garante a liga natural da carne, além de proporcionar sabor e suculência a cada mordida.

  • Na frigideira ou chapa: A proporção ideal é de 80% de carne e 20% de gordura.
  • Na churrasqueira: A quantidade de gordura deve subir para 25% a 30%. Como o hambúrguer é assado na grelha, a gordura derrete, pinga no fogo e se perde em maior quantidade, exigindo essa porcentagem superior para não ressecar.
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Para a receita de casa, Bruna utiliza a combinação de 200g de acém moído 2x com 160g de ponta de peito moído 2x. Outras opções de combinações que funcionam muito bem são:

  • Fraldinha + acém
  • Costela + acém
  • Peito + coxão duro

Ingredientes

  • 200g de acém moído (2x)
  • 160g de ponta de peito moído (2x)
  • 4 fatias de bacon
  • 4 fatias de mussarela
  • 2 pães brioche
  • Maionese a gosto
  • Sal de parrilla e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Por que fugir dos temperos prontos?

Temperar a carne com antecedência ou usar temperos industrializados é um dos erros mais comuns no preparo caseiro. Os temperos prontos contêm conservantes e amidos que alteram a textura e o sabor natural. Além disso, colocar o sal muito tempo antes faz a carne desidratar e perder toda a água e suculência antes mesmo de ir para o fogo.

O ideal é temperar com sal e pimenta-do-reino moída na hora em que a carne estiver na chapa ou frigideira bem quente. Se você não gostar de pimenta ou tiver alguma restrição, temperar apenas com sal garante um resultado excelente.

Passo a passo do preparo

  1. Molde os hambúrgueres: Misture o acém e a ponta de peito delicadamente. Modele os discos deixando-os levemente maiores que o pão, pois a carne encolhe ao dourar.
  2. Prepare os acompanhamentos: Em uma frigideira bem quente, doure as fatias de bacon até ficarem crocantes. Na mesma gordura do bacon, sele os pães brioche cortados ao meio até criarem uma casquinha dourada.
  3. Sele e tempere: Aqueça bem a chapa ou frigideira. Coloque o hambúrguer e adicione o sal e a pimenta-do-reino por cima na hora.
  4. Vire e derreta o queijo: Assim que o hambúrguer dourar por baixo e começar a mudar de cor nas bordas, vire a carne, tempere o outro lado, coloque as fatias de mussarela por cima e abafe por alguns segundos até o queijo derreter.
  5. Montagem: Passe maionese na base do pão brioche selado, acomode o hambúrguer com o queijo derretido, finalize com o bacon crocante e feche o pão. Sirva imediatamente!
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