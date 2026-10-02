Chef ensina emulsão profissional para espaguete cremoso em 15 minutos

O chef Rogério Holanda apresentou em seu Instagram uma versão prática e aveludada do clássico espaguete com molho de alho, demonstrando como uma técnica simples de emulsão pode elevar ingredientes básicos do dia a dia a um prato de padrão profissional. A preparação foca no controle de temperatura para suavizar a ardência do alho e no uso do amido da água do cozimento para criar uma textura cremosa sem pesar no resultado final.

A proposta do chef contorna um dos erros mais comuns na cozinha caseira: amargar o alho durante o refogado. Ao dourar as lâminas em fogo baixo e integrar o amido liberado pela massa com o queijo e a base gordurosa, cria-se um molho encorpado que envolve cada fio do espaguete de maneira homogênea.

Além da eficiência no preparo, que leva cerca de 15 minutos do início ao fim, a receita destaca a versatilidade de ter um prato bom utilizando itens que costumam estar sempre disponíveis na despensa.

Receita: Espaguete com Molho Cremoso de Alho

Ingredientes:

Espaguete: 500 g (de preferência de grano duro)

500 g (de preferência de grano duro) Alho: 6 a 8 dentes laminados finamente

6 a 8 dentes laminados finamente Azeite de oliva ou manteiga: 3 colheres (sopa)

3 colheres (sopa) Creme de leite fresco ou nata: 200 ml

200 ml Queijo parmesão ralado: 100 g

100 g Água do cozimento da massa: 1 xícara (reservada)

1 xícara (reservada) Sal e pimenta-do-reino: a gosto

a gosto Salsinha fresca: picada a gosto para finalizar

Modo de Preparo:

Cozinhe o espaguete em abundante água fervente salgada até atingir o ponto al dente. Antes de escorrer, separe 1 xícara da água do cozimento.

Em uma frigideira ampla, aqueça o azeite (ou manteiga) em fogo baixo. Adicione o alho laminado e doure lentamente até que fique levemente dourado, tomando cuidado para não queimar.

Adicione o creme de leite ao refogado de alho em fogo brando. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída na hora e deixe levantar fervura suave por um minuto para encorpar.

Despeje a massa cozida diretamente na frigideira do molho. Adicione o queijo parmesão e a água do cozimento aos poucos, misturando vigorosamente até formar um creme fluido e aveludado que adira ao espaguete.

Sirva imediatamente em pratos fundos, finalizando com salsinha fresca picada e um toque extra de queijo parmesão ralado.