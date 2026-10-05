Almoço em família

Bife à milanesa recheado com Catupiry: receita completa

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Eloá Cruz
- Atualizado: 05/10/26 18h37
Prefira a Tribuna no Google
Bife à milanesa com recheio de Catupiry.
Bife à milanesa com recheio de Catupiry. Foto: Pixabay / imagem ilustrativa.

O clássico bife à milanesa ganhou uma versão ainda mais suculenta e cremosa. Em vídeo publicado em seu perfil, o cozinheiro Fagner Guimarães ensina o passo a passo para rechear o corte de carne tradicional com bastante Catupiry, resultando em uma casca crocante por fora e um recheio cremoso e derretido por dentro.

A receita é uma alternativa prática para quem quer elevar o nível do almoço de domingo utilizando ingredientes acessíveis e técnicas simples de empanamento. A combinação entre a crocância da farinha panko e o sabor do queijo cremoso transforma um prato do dia a dia em uma verdadeira refeição afetiva e indulgente.

+ Leia mais

Receita: bife à milanesa com Catupiry

Ingredientes:

  • Bifes de carne bovina (como contrafilé, alcatra ou filé-mignon)
  • Requeijão cremoso tipo Catupiry
  • Ovos batidos e temperados
  • Farinha de trigo (para a primeira camada)
  • Farinha Panko ou de rosca (para a crocância)
  • Sal, pimenta-do-reino e temperos a gosto
  • Óleo para fritura

Passo a passo:

Preparo da carne: Tempere os bifes com sal, pimenta e os temperos de sua preferência. Faça um corte lateral tipo “bolso” na carne ou utilize dois bifes mais finos sobrepostos.

Recheio: Adicione uma generosa camada de Catupiry no centro da carne e feche bem as bordas, pressionando para evitar que o queijo vaze durante a fritura (se necessário, utilize palitos de dente para fixar).

Empanamento duplo: Passe a carne recheada primeiro na farinha de trigo, depois nos ovos batidos e, por fim, na farinha Panko, garantindo que toda a superfície fique bem selada.

Fritura: Em óleo quente (cerca de 170°C a 180°C), frite o bife até que a casca alcance um tom dourado e crocante. Retire e deixe escorrer em papel-toalha.

Finalização

Para garantir o melhor resultado, sirva o bife à milanesa imediatamente após a fritura, permitindo que o Catupiry seja apreciado bem quente e cremoso ao cortar. O prato harmoniza perfeitamente com acompanhamentos tradicionais, como arroz branco soltinho, feijão fresco e uma salada verde para equilibrar a gordura.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias do estado do Paraná!
Seguir no Google