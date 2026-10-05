Bife à milanesa recheado com Catupiry: receita completa

O clássico bife à milanesa ganhou uma versão ainda mais suculenta e cremosa. Em vídeo publicado em seu perfil, o cozinheiro Fagner Guimarães ensina o passo a passo para rechear o corte de carne tradicional com bastante Catupiry, resultando em uma casca crocante por fora e um recheio cremoso e derretido por dentro.
A receita é uma alternativa prática para quem quer elevar o nível do almoço de domingo utilizando ingredientes acessíveis e técnicas simples de empanamento. A combinação entre a crocância da farinha panko e o sabor do queijo cremoso transforma um prato do dia a dia em uma verdadeira refeição afetiva e indulgente.
Receita: bife à milanesa com Catupiry
Ingredientes:
- Bifes de carne bovina (como contrafilé, alcatra ou filé-mignon)
- Requeijão cremoso tipo Catupiry
- Ovos batidos e temperados
- Farinha de trigo (para a primeira camada)
- Farinha Panko ou de rosca (para a crocância)
- Sal, pimenta-do-reino e temperos a gosto
- Óleo para fritura
Passo a passo:
Preparo da carne: Tempere os bifes com sal, pimenta e os temperos de sua preferência. Faça um corte lateral tipo “bolso” na carne ou utilize dois bifes mais finos sobrepostos.
Recheio: Adicione uma generosa camada de Catupiry no centro da carne e feche bem as bordas, pressionando para evitar que o queijo vaze durante a fritura (se necessário, utilize palitos de dente para fixar).
Empanamento duplo: Passe a carne recheada primeiro na farinha de trigo, depois nos ovos batidos e, por fim, na farinha Panko, garantindo que toda a superfície fique bem selada.
Fritura: Em óleo quente (cerca de 170°C a 180°C), frite o bife até que a casca alcance um tom dourado e crocante. Retire e deixe escorrer em papel-toalha.
Finalização
Para garantir o melhor resultado, sirva o bife à milanesa imediatamente após a fritura, permitindo que o Catupiry seja apreciado bem quente e cremoso ao cortar. O prato harmoniza perfeitamente com acompanhamentos tradicionais, como arroz branco soltinho, feijão fresco e uma salada verde para equilibrar a gordura.