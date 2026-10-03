Vania Krekniski, chef premiada de Curitiba, ensina receita de gnocchi e conta sua história

A gastronomia feita com tempo, respeito aos ingredientes e sabor de acolhimento é o motor do trabalho de Vania Krekniski. Chef e fundadora do tradicional Limoeiro Casa de Comidas, chef executiva do NH Collection Curitiba e diretora da Federazione Italiana Cuochi (FIC) no Paraná, Vania consolidou sua presença na gastronomia ao alinhar técnica apurada e responsabilidade socioambiental. Acumulando mais de 48 reconhecimentos desde 2013, como o prêmio de Chef do Ano no Destaque Abrasel 2025, o bicampeonato de Menu Completo no Prêmio Bom Gourmet (2025 e 2026) e o reconhecimento Curitiba Mais Criativa 2026, a chef prova que comida boa é aquela que conta histórias e honra a sua origem.

A trajetória na gastronomia, no entanto, não seguiu uma linha reta. Antes das panelas e das premiações, o ponto de partida de Vania foi o design. Na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e, mais tarde, no curso de Desenho Industrial da Universidade Federal do Paraná (UFPR), ela encontrou o primeiro elo com a culinária ao projetar massas alimentícias e pesquisar corantes naturais, quando o termo food design ainda nem circulava com frequência.

“Eu não nasci nem cozinheira, nem chef nem nada. Comecei no design. Quando fui fazer Desenho Industrial na Federal, pensei: ‘não quero fazer design de mobiliário, projeto do que já existe’. Tinha uma colega e falamos: ‘vamos fazer design de comida, design de massa alimentícia’. Fizemos projetos voltados para isso, pensando em corante natural, em um lado mais holístico. Isso meio que me moldou, mas só fui entender mais tarde”, contou Vânia para a reportagem da Tribuna.

Do moinho dos avós às lições da Itália

A virada definitiva aconteceu durante um período de estudos na Itália, onde a chef teve contato direto com o berço do movimento Slow Food, a agricultura familiar e a valorização do pequeno produtor. Ali, as memórias de infância no interior ganharam novo significado. Vania lembrou dos bisavós e avós imigrantes, do moinho de trigo do avô e do aprendizado com a avó, que fazia fermento natural a partir do lúpulo da cerveja.

“Ali despertou tudo. Estando no berço do Slow Food, vi aquilo e pensei: ‘quero voltar e fazer gastronomia’. Meus avós eram imigrantes que trabalhavam com comida, meu avô tinha moinho no interior. Era bacana chegar de férias na fazenda e ver todo o processo de moagem do trigo, da quirera, e o produto não sendo descartado, sendo aproveitado de todas as maneiras. Entendi que aquilo que eu tinha aprendido na infância era o certo”, defende.

De volta ao Brasil, fez curso de chef de cozinha no Centro Europeu e estagiou em casas tradicionais de Curitiba, como o Família Fadanelli. O plano de abrir um restaurante próprio ganhou urgência em 2010, quando ela e o marido decidiram transformar o projeto de vida em realidade. Encontraram uma casa de esquina e fundaram o Limoeiro Casa de Comidas — que em setembro celebrou 16 anos de história mantendo a essência de uma “casa de vó” com quintal, horta e comida que aquece o peito.

Consciência, produtos paranaenses e responsabilidade

Com aperfeiçoamento na Escola Piemonte de Gastronomia e atuação voluntária em programas globais como o Feed the Planet, da Worldchefs, Vania faz questão de aplicar na prática a sustentabilidade que defende. No Limoeiro, a operação conta com placas solares, compostagem, descarte correto de resíduos e foco no aproveitamento integral dos alimentos. Além disso, a chef é uma entusiasta dos produtos com Indicação Geográfica (IG) do Paraná e da preservação do patrimônio culinário local.

“A comida conta histórias e ativa coisas na memória. Eu tenho a certeza de que um chef de cozinha tem a responsabilidade perante a sociedade de mostrar técnica, boas práticas e respeito aos insumos e colaboradores. Nós somos responsáveis por preservar nossas receitas, os produtos locais e mostrar o melhor que a nossa terra produz”.

Hoje, dividindo-se entre a rotina acolhedora do Limoeiro e a alta gastronomia executiva do hotel NH Collection Curitiba, onde prioriza ingredientes paranaenses nos menus, Vania Krekniski reserva um tempo para ensinar quem quer cozinhar com afeto no fim de semana.

Para dividir com o leitor, a chef escolheu a receita um prato que traduz exatamente esse equilíbrio entre sofisticação e conforto familiar: o Gnocchi all’uva. A receita une a massa artesanal ao contraste do queijo Emmental com a uva Vitória, ingrediente emblemático da agricultura nacional.

Gnocchi all’uva

Ingredientes para o Gnocchi:

300 g de batatas Asterix

150 g de farinha de trigo (pode ser ajustado conforme necessário)

1 ovo

Sal a gosto

Noz-moscada a gosto

1/2 xícara de queijo parmesão ralado

Ingredientes para o Molho de Uva:

1 kg de uvas Vitória (sem sementes)

Vinho branco seco

Sálvia a gosto

150 g de manteiga

1 cebola pequena picada

250 g creme de leite fresco

300 g de queijo Emmental ralado

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo do Gnocchi:

Cozinhar as batatas: Cozinhe as batatas com casca até ficarem macias. Descasque e passe pelo espremedor ainda quentes. Misturar os ingredientes: Adicione a batata espremida, a farinha, o ovo, o queijo parmesão, o sal e a noz-moscada. Misture até obter uma massa homogênea. Modelar e cozinhar: Modele os gnocchis e cozinhe-os em água fervente com sal até que subam à superfície. Retire com uma escumadeira e reserve.

Modo de Preparo do Molho de Uva:

Preparar o purê de uva: Em uma panela, coloque 1 copo de vinho branco, 1 copo de água e 400 g de uvas Vitória. Deixe ferver por 20 minutos, depois deixe esfriar e bata no liquidificador até virar um purê. Reserve.

Saltear as uvas: Em uma frigideira, aqueça 2 colheres de manteiga, adicione folhas de sálvia e 200 g de uvas Vitória cortadas ao meio. Salteie por 3 minutos, deglace com um pouco de vinho branco, tempere com uma pitada de sal e reserve.

Preparar o molho: Em outra panela, derreta 1 colher de manteiga, adicione a cebola picada e deixe suar. Acrescente o creme de leite fresco, noz-moscada, queijo Emmental ralado e o purê de uva. Misture bem e ajuste o sal.

Finalizar o prato: Adicione o gnocchi ao molho, misture bem e sirva em um prato fundo. Finalize com as uvas salteadas, raspas de limão e amêndoas tostadas.

Serviço

Limoeiro Casa de Comidas

Endereço: Av. Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 669 – Jardim Social

Horários: de terça a domingo, das 1130 às 15h30

Telefone: (41) 3093-5392