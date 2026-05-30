Viaduto do Tarumã e obras do Inter 2 lideram restrições no trânsito de Curitiba

O motorista curitibano deve preparar rotas alternativas para os próximos dias. Intervenções de grande porte na Linha Verde Norte reduzem drasticamente a capacidade de fluxo no Tarumã, enquanto o avanço das obras do Novo Inter 2 provoca bloqueios em importantes eixos de ligação de bairros como Santa Quitéria, Portão e Campina do Siqueira.

Mudanças de sentido definitivo e desvios para construção de trincheiras no Capão Raso também exigem atenção redobrada.

Obras e Bloqueios em Vias Estruturais

Complexo Tarumã (Linha Verde Norte)

Local: Pista central da Linha Verde Norte, no viaduto sobre a Avenida Victor Ferreira do Amaral.

Pista central da Linha Verde Norte, no viaduto sobre a Avenida Victor Ferreira do Amaral. Duração: Previsão de 45 dias para a etapa atual.

Previsão de 45 dias para a etapa atual. Impacto: O fluxo no sentido Pinheirinho sofreu um afunilamento drástico de duas faixas para apenas uma em um trecho de 1 quilômetro. No sentido oposto (Atuba), o estreitamento parcial de 700 metros continua valendo. A recomendação expressa é buscar caminhos alternativos para evitar severos congestionamentos na rodovia urbana.

Projeto BRT Leste/Oeste (Centro)

Local: Avenida Presidente Affonso Camargo, em frente à Rodoferroviária (sentido bairro).

Avenida Presidente Affonso Camargo, em frente à Rodoferroviária (sentido bairro). Duração: Permanente (alteração geométrica definitiva).

Permanente (alteração geométrica definitiva). Impacto: A faixa da esquerda está interditada para a construção do alicerce da nova estação-tubo. O trecho agora conta com espaço reduzido para o tráfego comum, o que pode causar lentidão nos horários de pico de chegada e saída de ônibus intermunicipais.

Intervenções do Novo Inter 2

Santa Quitéria e Portão

Local: Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes.

Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes. Duração: Bloqueios de meia-pista por cerca de 30 dias.

Bloqueios de meia-pista por cerca de 30 dias. Impacto: Interdição na faixa da direita entre as ruas Tamoios e Capitão Tenente Máris de Barros, além de bloqueio parcial no cruzamento com a Rua Major França Gomes (sentido Portão) para obras de macrodrenagem. O trânsito flui em meia-pista; planeje os deslocamentos com antecedência.

Campina do Siqueira

Local: Cruzamento da Rua Major Heitor Guimarães com a Avenida Monsenhor Ivo Zanlorenzi.

Cruzamento da Rua Major Heitor Guimarães com a Avenida Monsenhor Ivo Zanlorenzi. Duração: 20 dias para o estágio atual.

20 dias para o estágio atual. Impacto: Bloqueio parcial com duas faixas interditadas para serviços de concretagem. Após o término deste lado, os trabalhos migram para o lado oposto do cruzamento por mais 20 dias, gerando gargalos em uma área de intenso fluxo comercial.

Portão (Bloqueio Ampliado)

Local: Rua Professora Doracy Cezzarino, no trecho entre a Via Rápida Centro-Bairro (Rua Francisco Frischmann) e a Rua Tabajaras.

Rua Professora Doracy Cezzarino, no trecho entre a Via Rápida Centro-Bairro (Rua Francisco Frischmann) e a Rua Tabajaras. Duração: Previsão de 30 dias.

Previsão de 30 dias. Impacto: Bloqueio total para obras de pavimentação. O acesso é restrito a moradores e comerciantes locais. Os motoristas devem realizar o desvio pelas ruas Carlos Dietzsch, Coronel Airton Plaisant ou Professor Ulisses Vieira.

Trincheiras e Mudanças de Sentido Permanente

Nova Trincheira da Estação Vila São Pedro (Capão Raso / Xaxim)

Local 1: Marginal da Linha Verde Sul, entre as ruas Francisco Habinovski e Estephana Pietruza.

Marginal da Linha Verde Sul, entre as ruas Francisco Habinovski e Estephana Pietruza. Local 2: Rua Marechal Althayr Roszanniy, entre a Linha Verde e a Rua Jovina do Amaral Karam.

Rua Marechal Althayr Roszanniy, entre a Linha Verde e a Rua Jovina do Amaral Karam. Duração: Previsão de 30 dias.

Previsão de 30 dias. Impacto: Interdição total de ambos os trechos para a execução das estacas da nova trincheira norte. Para mitigar o impacto, a Rua Santa Mônica passou a operar em sentido único definitivo (da Linha Verde para a Rua Marechal Althayr Roszanniy), servindo como a rota principal de desvio para os condutores acessarem o bairro.

Mudança de Sentido Definitivo no Bom Retiro

Local: Rua Coronel João Guilherme Guimarães.

Rua Coronel João Guilherme Guimarães. Duração: Permanente.

Permanente. Impacto: A via passou a ter sentido único de circulação de trânsito, fluindo agora exclusivamente da Rua Dr. Roberto Barrozo em direção à Rua Teffé, visando organizar o fluxo local e diminuir os conflitos nos cruzamentos.

Manutenções Emergenciais e Pontuais

Mercês

Local: Rua Roberto Barrozo.

Rua Roberto Barrozo. Duração: Até o final da semana corrente.

Até o final da semana corrente. Impacto: Bloqueio de uma faixa da pista para a substituição emergencial de dez metros de tubulação quebrada, que causou a abertura de um buraco na lateral da via. Atenção ao estreitamento de pista.

Pinheirinho

Local: Rua João da Malta de Albuquerque Maranhão, entre as ruas João Lemos dos Santos e Aracari.

Rua João da Malta de Albuquerque Maranhão, entre as ruas João Lemos dos Santos e Aracari. Duração: Até agosto.

Até agosto. Impacto: Bloqueio parcial diário, estritamente entre 8h30 e 17h, para a implantação de novas galerias pluviais. Nos horários de pico do começo da manhã e fim de tarde, o tráfego é totalmente liberado.