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Viaduto do Tarumã e obras do Inter 2 lideram restrições no trânsito de Curitiba

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Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 30/05/26 14h58
Seguem as obras do requalificação da Rua Major Heitor Guimãreas, no Campo Comprido, para preparar a via para a eletromobilidade e para assegurar infraestrura para motoristas, pedestres e usuários do Transporte coletivo. Foto: Valquir Kiu Aureliano/SECOM

O motorista curitibano deve preparar rotas alternativas para os próximos dias. Intervenções de grande porte na Linha Verde Norte reduzem drasticamente a capacidade de fluxo no Tarumã, enquanto o avanço das obras do Novo Inter 2 provoca bloqueios em importantes eixos de ligação de bairros como Santa Quitéria, Portão e Campina do Siqueira.

Mudanças de sentido definitivo e desvios para construção de trincheiras no Capão Raso também exigem atenção redobrada.

Obras e Bloqueios em Vias Estruturais

Complexo Tarumã (Linha Verde Norte)

  • Local: Pista central da Linha Verde Norte, no viaduto sobre a Avenida Victor Ferreira do Amaral.
  • Duração: Previsão de 45 dias para a etapa atual.
  • Impacto: O fluxo no sentido Pinheirinho sofreu um afunilamento drástico de duas faixas para apenas uma em um trecho de 1 quilômetro. No sentido oposto (Atuba), o estreitamento parcial de 700 metros continua valendo. A recomendação expressa é buscar caminhos alternativos para evitar severos congestionamentos na rodovia urbana.

Projeto BRT Leste/Oeste (Centro)

  • Local: Avenida Presidente Affonso Camargo, em frente à Rodoferroviária (sentido bairro).
  • Duração: Permanente (alteração geométrica definitiva).
  • Impacto: A faixa da esquerda está interditada para a construção do alicerce da nova estação-tubo. O trecho agora conta com espaço reduzido para o tráfego comum, o que pode causar lentidão nos horários de pico de chegada e saída de ônibus intermunicipais.
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Intervenções do Novo Inter 2

Santa Quitéria e Portão

  • Local: Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes.
  • Duração: Bloqueios de meia-pista por cerca de 30 dias.
  • Impacto: Interdição na faixa da direita entre as ruas Tamoios e Capitão Tenente Máris de Barros, além de bloqueio parcial no cruzamento com a Rua Major França Gomes (sentido Portão) para obras de macrodrenagem. O trânsito flui em meia-pista; planeje os deslocamentos com antecedência.

Campina do Siqueira

  • Local: Cruzamento da Rua Major Heitor Guimarães com a Avenida Monsenhor Ivo Zanlorenzi.
  • Duração: 20 dias para o estágio atual.
  • Impacto: Bloqueio parcial com duas faixas interditadas para serviços de concretagem. Após o término deste lado, os trabalhos migram para o lado oposto do cruzamento por mais 20 dias, gerando gargalos em uma área de intenso fluxo comercial.

Portão (Bloqueio Ampliado)

  • Local: Rua Professora Doracy Cezzarino, no trecho entre a Via Rápida Centro-Bairro (Rua Francisco Frischmann) e a Rua Tabajaras.
  • Duração: Previsão de 30 dias.
  • Impacto: Bloqueio total para obras de pavimentação. O acesso é restrito a moradores e comerciantes locais. Os motoristas devem realizar o desvio pelas ruas Carlos Dietzsch, Coronel Airton Plaisant ou Professor Ulisses Vieira.

Trincheiras e Mudanças de Sentido Permanente

Nova Trincheira da Estação Vila São Pedro (Capão Raso / Xaxim)

  • Local 1: Marginal da Linha Verde Sul, entre as ruas Francisco Habinovski e Estephana Pietruza.
  • Local 2: Rua Marechal Althayr Roszanniy, entre a Linha Verde e a Rua Jovina do Amaral Karam.
  • Duração: Previsão de 30 dias.
  • Impacto: Interdição total de ambos os trechos para a execução das estacas da nova trincheira norte. Para mitigar o impacto, a Rua Santa Mônica passou a operar em sentido único definitivo (da Linha Verde para a Rua Marechal Althayr Roszanniy), servindo como a rota principal de desvio para os condutores acessarem o bairro.

Mudança de Sentido Definitivo no Bom Retiro

  • Local: Rua Coronel João Guilherme Guimarães.
  • Duração: Permanente.
  • Impacto: A via passou a ter sentido único de circulação de trânsito, fluindo agora exclusivamente da Rua Dr. Roberto Barrozo em direção à Rua Teffé, visando organizar o fluxo local e diminuir os conflitos nos cruzamentos.

Manutenções Emergenciais e Pontuais

Mercês

  • Local: Rua Roberto Barrozo.
  • Duração: Até o final da semana corrente.
  • Impacto: Bloqueio de uma faixa da pista para a substituição emergencial de dez metros de tubulação quebrada, que causou a abertura de um buraco na lateral da via. Atenção ao estreitamento de pista.

Pinheirinho

  • Local: Rua João da Malta de Albuquerque Maranhão, entre as ruas João Lemos dos Santos e Aracari.
  • Duração: Até agosto.
  • Impacto: Bloqueio parcial diário, estritamente entre 8h30 e 17h, para a implantação de novas galerias pluviais. Nos horários de pico do começo da manhã e fim de tarde, o tráfego é totalmente liberado.
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