Viaduto do Tarumã e obras do Inter 2 lideram restrições no trânsito de Curitiba

O motorista curitibano deve preparar rotas alternativas para os próximos dias. Intervenções de grande porte na Linha Verde Norte reduzem drasticamente a capacidade de fluxo no Tarumã, enquanto o avanço das obras do Novo Inter 2 provoca bloqueios em importantes eixos de ligação de bairros como Santa Quitéria, Portão e Campina do Siqueira.
Mudanças de sentido definitivo e desvios para construção de trincheiras no Capão Raso também exigem atenção redobrada.
Obras e Bloqueios em Vias Estruturais
Complexo Tarumã (Linha Verde Norte)
- Local: Pista central da Linha Verde Norte, no viaduto sobre a Avenida Victor Ferreira do Amaral.
- Duração: Previsão de 45 dias para a etapa atual.
- Impacto: O fluxo no sentido Pinheirinho sofreu um afunilamento drástico de duas faixas para apenas uma em um trecho de 1 quilômetro. No sentido oposto (Atuba), o estreitamento parcial de 700 metros continua valendo. A recomendação expressa é buscar caminhos alternativos para evitar severos congestionamentos na rodovia urbana.
Projeto BRT Leste/Oeste (Centro)
- Local: Avenida Presidente Affonso Camargo, em frente à Rodoferroviária (sentido bairro).
- Duração: Permanente (alteração geométrica definitiva).
- Impacto: A faixa da esquerda está interditada para a construção do alicerce da nova estação-tubo. O trecho agora conta com espaço reduzido para o tráfego comum, o que pode causar lentidão nos horários de pico de chegada e saída de ônibus intermunicipais.
Intervenções do Novo Inter 2
Santa Quitéria e Portão
- Local: Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes.
- Duração: Bloqueios de meia-pista por cerca de 30 dias.
- Impacto: Interdição na faixa da direita entre as ruas Tamoios e Capitão Tenente Máris de Barros, além de bloqueio parcial no cruzamento com a Rua Major França Gomes (sentido Portão) para obras de macrodrenagem. O trânsito flui em meia-pista; planeje os deslocamentos com antecedência.
Campina do Siqueira
- Local: Cruzamento da Rua Major Heitor Guimarães com a Avenida Monsenhor Ivo Zanlorenzi.
- Duração: 20 dias para o estágio atual.
- Impacto: Bloqueio parcial com duas faixas interditadas para serviços de concretagem. Após o término deste lado, os trabalhos migram para o lado oposto do cruzamento por mais 20 dias, gerando gargalos em uma área de intenso fluxo comercial.
Portão (Bloqueio Ampliado)
- Local: Rua Professora Doracy Cezzarino, no trecho entre a Via Rápida Centro-Bairro (Rua Francisco Frischmann) e a Rua Tabajaras.
- Duração: Previsão de 30 dias.
- Impacto: Bloqueio total para obras de pavimentação. O acesso é restrito a moradores e comerciantes locais. Os motoristas devem realizar o desvio pelas ruas Carlos Dietzsch, Coronel Airton Plaisant ou Professor Ulisses Vieira.
Trincheiras e Mudanças de Sentido Permanente
Nova Trincheira da Estação Vila São Pedro (Capão Raso / Xaxim)
- Local 1: Marginal da Linha Verde Sul, entre as ruas Francisco Habinovski e Estephana Pietruza.
- Local 2: Rua Marechal Althayr Roszanniy, entre a Linha Verde e a Rua Jovina do Amaral Karam.
- Duração: Previsão de 30 dias.
- Impacto: Interdição total de ambos os trechos para a execução das estacas da nova trincheira norte. Para mitigar o impacto, a Rua Santa Mônica passou a operar em sentido único definitivo (da Linha Verde para a Rua Marechal Althayr Roszanniy), servindo como a rota principal de desvio para os condutores acessarem o bairro.
Mudança de Sentido Definitivo no Bom Retiro
- Local: Rua Coronel João Guilherme Guimarães.
- Duração: Permanente.
- Impacto: A via passou a ter sentido único de circulação de trânsito, fluindo agora exclusivamente da Rua Dr. Roberto Barrozo em direção à Rua Teffé, visando organizar o fluxo local e diminuir os conflitos nos cruzamentos.
Manutenções Emergenciais e Pontuais
Mercês
- Local: Rua Roberto Barrozo.
- Duração: Até o final da semana corrente.
- Impacto: Bloqueio de uma faixa da pista para a substituição emergencial de dez metros de tubulação quebrada, que causou a abertura de um buraco na lateral da via. Atenção ao estreitamento de pista.
Pinheirinho
- Local: Rua João da Malta de Albuquerque Maranhão, entre as ruas João Lemos dos Santos e Aracari.
- Duração: Até agosto.
- Impacto: Bloqueio parcial diário, estritamente entre 8h30 e 17h, para a implantação de novas galerias pluviais. Nos horários de pico do começo da manhã e fim de tarde, o tráfego é totalmente liberado.