Voluntários retiram 1,5 tonelada de entulho da praia em Superagui

Na manhã da última sexta-feira (29/05), um grupo de 32 voluntários da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) desembarcou na Ilha de Superagui, localizada em Guaraqueçaba, no litoral norte do Paraná. O objetivo da viagem de 130 quilômetros, realizada por estrada e mar, foi contribuir com a preservação ambiental da região. Durante um dia inteiro de trabalho, a equipe conseguiu retirar 1,5 tonelada de entulho acumulado na orla da ilha.

Os voluntários, provenientes de diversas áreas da empresa, foram além da simples coleta de resíduos deixados por moradores, turistas ou trazidos pelas marés. O grupo também desenvolveu ações de conscientização junto à comunidade local sobre a destinação correta de entulhos, materiais recicláveis e inservíveis.

Educação ambiental nas escolas

Três funcionários da Sanepar visitaram o Colégio Estadual do Campo Ilha de Superagui para incentivar o descarte adequado de materiais recicláveis. Durante a visita, foram distribuídos materiais educativos voltados para ações socioeducativas e ambientais. A equipe também deixou um tambor para arrecadação de tampinhas plásticas na escola.

Os voluntários da Sanepar reforçaram junto à comunidade a importância da limpeza regular da orla e das áreas de moradia. As orientações incluíram a separação dos materiais por tipo de destinação e o respeito aos dias de coleta para cada categoria de entulho, garantindo assim a retirada eficiente dos resíduos da ilha.

A coordenadora do Programa de Voluntariado Corporativo da Sanepar, Lucilene Costa, destacou que a ação realizada na última sexta-feira de maio aproximou a companhia da comunidade, da associação de catadores e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Guaraqueçaba. O objetivo é criar novas agendas conjuntas que fortaleçam a conscientização sobre preservação ambiental e a importância da destinação correta dos resíduos.

“Essa parceria de hoje abre um leque de iniciativas futuras, porque não queremos apenas fazer uma atividade pontual, mas promover a preservação contínua”, disse Costa.

Pedido de associação de reciclagem

A iniciativa atendeu solicitação feita pela Associação de Catadores de Reciclagem Cata Gurà à diretoria executiva da Companhia para uma ação conjunta de limpeza na praia da comunidade de Superagui. Durante a visita, a Sanepar também entregou 50 caixas d’água para a população local.

Além dos empregados da Sanepar, participaram da limpeza voluntários da prefeitura e do ICMBio. A Prefeitura de Guaraqueçaba e o Instituto Água e Terra (IAT) apoiaram a ação providenciando as embarcações para o transporte do grupo até a ilha.